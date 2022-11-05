連兩天淡水、中壢爆出高達數十人被囚禁虐待的殘忍犯行，引發社會關注。對此，國民黨立委洪孟楷透露，有警界的好朋友向他表示，這樣的犯罪行為於台灣已有一兩個月的耳聞和風聲，時間點恰巧是八月底柬埔寨事件大家關注後，不排除是無法在柬埔寨犯行，而轉向直接在台灣本土進行犯罪。洪孟楷也呼籲蔡總統重視這樣嚴重的惡劣犯行，不要再只是口號治國。

洪孟楷今(5)日在臉書表示，主管全國治安內政部應該出面說明，並全面清查目前全國各地還有沒有這樣犯罪仍在發生，「這種擄人囚禁毒打的大規模犯行在台灣發生，對比蔡總統拚選舉喊口號要『反黑金』實在非常諷刺！」

洪孟楷也透露，有警界好朋友向他表示，這樣的犯罪行為在台灣已有一兩個月的耳聞和風聲，時間點差不多在八月底柬埔寨事件大家關注之後，因此不排除是無法在柬埔寨犯行，而轉向直接在台灣本土進行犯罪。洪認為，過去號稱台灣先進，這樣的集團式犯罪怎麼可以讓他們萌芽，滅了一處，還有沒有其他處？現在內政部最重要就應該全國清查，這樣慘無人道的犯行絕不應該在台灣發生。

洪孟楷也正告現在的執政黨，選舉雖然將近，但治安不能有任何一天的鬆懈，也不能有任何的空窗期！如果這樣的傳聞已在警方內部有一兩個月之久，代表不是空穴來風，更不能等閒視之。當蔡總統上周仍在喊口號「反黑金」，先好好重視這樣嚴重的惡劣犯行，不要再只是口號治國。