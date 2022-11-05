媒體人朱凱翔及朱學恒都現身留言痛批林耕仁。（圖／截自林耕仁臉書）

林耕仁近期狂打高虹安獲大批綠營支持者稱讚。（圖／截自林耕仁臉書）

林耕仁近期狂打高虹安獲大批綠營支持者稱讚。（圖／截自林耕仁臉書）

新竹市長選舉陷藍綠白「三腳督」之戰，國民黨候選人林耕仁近日狂打民眾黨候選人高虹安，包括質疑高聘用男友擔任立法院公費助理、涉浮報助理費違反《貪汙治罪條例》等。林近日針對高的相關臉書貼文，除遭朱凱翔及朱學恒等媒體人痛批，更湧入大批綠營支持者力挺，這群綠粉盛讚林「感謝幫忙打高虹安」、「太霸氣了是我的偶像」、「感謝成全沈慧虹」，引發熱烈討論。

林耕仁昨（4）日在臉書發表《針對高候選人迴避本人質疑之聲明》一文，內容抨擊道：「高候選人還是一如既往的逃避問題，連助理到底是『專職』還是『兼職』，有沒有投保健保都不敢回答！到底其中有什麼不可告人的秘密？」並強調自己雖無台大、斐陶斐、辛辛那提留學、資策會培養與立委光環，但卻是新竹在地默默服務的六屆議員，憨慢講話但認真服務，人不驕傲也以中華大學母校為榮。

截自今日早上9時許，此文已湧入超過2200則留言，朱凱翔以臉書粉絲專頁「不演了新聞台」名義留言：「我追蹤你了！想看你還有沒有下限。」朱學恒也留言：「邊緣仁不用說什麼三天內道歉啦，老子不會道歉，你直接提告吧，我被告最開心了，大家法院見！到時候一併供出來誰餵的資料囉，希望選前趕快開庭。麻煩你這幾天好好反省吧，動作快一點好嗎？現在，立刻，馬上提告，最好選前跟沈慧虹的案子一樣，立馬傳我去新竹作證啦！」

也有大批自稱不挺藍、親綠、屬不同陣營、支持沈慧虹的網友留言表示：「雖然我們不同陣營的，但是大仁哥我真的很欣賞，國民黨唯一有骨氣的候選人」、「雖然我們理念上不同，但對於您對民主選舉的風範，個人表達最高敬意。大仁哥，加油」、「雖然我支持沈慧虹，但真的越來越欣賞你了」、「大仁哥是我們的偶像！感謝你成全沈慧虹」、「我親綠但我敬佩你！絕不能讓高虹安那麼輕易勝選」、「讚啦！繼續打高不要停！這樣我們就能提前慶祝了」。