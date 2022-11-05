歌手Kimberley（陳芳語）擁有甜美外型及火辣身材，昨(4)日她在社群媒體曬出受邀出席國際人權盛會「奧斯陸自由論壇」（Oslo Freedom Forum）的照片，身穿白色細肩帶露背禮服的她，被網友發現右胸前有黑色陰影，疑似走光，對此經紀公司也在深夜做出回應。

歌手陳芳語2014年因一首《愛你》爆紅，歌曲ＭＶ也突破一億大關，近年她曾到大陸參加選秀節目，雖未能出道但人氣也迅速回升，2021年與黃明志合作單曲《玻璃心》再度引起熱烈關注，歌曲在YouTube發布6天後，觀看人數就突破1000萬，成績相當亮眼。

陳芳語昨(4)日曬出受邀出席國際人權盛會「奧斯陸自由論壇」的照片，只見她身穿白色褲裝，其中一張右胸驚現黑色陰影疑似走光，對此，經紀公司也回應：「Kimberley當天有確實做好防護，無走光疑慮，謝謝大家的關心」。

陳芳語前陣子認愛「人肉果汁機」鼓手彥文，一張手摸肚子的照片，引發網友猜測是否有身孕，對此，陳芳語在留言區親自回覆：「最近吃太飽」，據悉是因為之前在健身房運動時，腰不慎拉傷，暫時無法運動，加上最近有吃消夜，才長了點肉。