藝人馬俊麟2019年與王瞳鬧出不倫戀風波，事後合開記者會淚認逾越分際，導致形象和演藝事業受到重創，讓他原本已接下的《多情城市》慘遭換角，只能靠教畫畫及賣滷味養活全家，相隔近2年，他再次復出演藝圈，演出八點檔《市井豪門》，卻仍遭到網友狠酸，他也為此發文回應。

馬俊麟復出演藝圈接演《市井豪門》，在劇中扮演林道遠和胡嘉愛的小孩「吳柏毅」，沒想到才預告他即將登場，就收到滿滿負評，他也在instagram轉述網友嘲諷留言，像是「希望里長兒子長大後也沒什麼戲分」、「我滿喜歡翔翔的欸==是馬演的就算了」、「噁心馬是誰，翔翔嗎？」看來不倫戀風波導致形象難以挽回。

馬俊麟復出演藝圈遭網友狂酸。(marsma0530 IG)

對此，馬俊麟也針對此事做出回應，他表示：「這世界永遠不缺討厭你的人，就算你道歉了，做錯了，想改善，他們還是一樣討厭你。很抱歉，我沒辦法讓你們喜歡；但我盡力把自己做好，我維持我的身形，上表演課，當好一個爸爸，做好一個演員。就算只有一場戲，我也會盡力去做好，謝謝你們」，語氣中不難看出滿是無奈。

民視八點檔先前舉辦開鏡記者會，因為擔憂馬俊麟和王瞳同台會讓活動失焦，最後選擇讓馬俊麟缺席活動，對此，他表示理解公司的安排，未來也會盡力在戲劇演出上，雖然兩人同劇組，但劇情據悉應該不會有交集。