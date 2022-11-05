一名海軍上校已婚與護理師小三偷情長達6年，但該位上校因擔負重要任務，即將升任司令部重要官職，擔心婚外情影響仕途，因此決定與小三分手，卻引發小三暴怒，直接打電話向正宮示威，還嗆：「我曾在你家與你先生發生親密關係」，正宮也氣得提告求償50萬元。基隆地院審理後判決小三侵害正宮配偶權，須賠償30萬元。

根據判決書，該名人夫為職業軍人，平日服役單位在高雄，妻子與小孩則住居在基隆，詎111年2月6日，人夫帶著一家三口於春節連假期間出遊時，小三竟來電向正宮示威表示，她和男方早已發展婚外情長達6年之久，男方在高雄期間均與她共同生活，且曾於男方基隆住處與他發生親密關係。

小三被告講完電話後，正宮追問丈夫是否屬實，丈夫當面坦承，確實與來電小三有長達6年婚外情；他為了安撫女方，每月會匯8000元零用錢給她花，直到2人分手後，就不再匯錢給她。男方並因此事件親筆書寫悔過書給岳母道歉坦承外遇。

但小三不滿自己遭到拋棄，還傳訊息給正宮嗆「留得住人妳留得主心嗎?他可以為我6年多不碰妳，是他親口說他對妳沒慾望與衝動，不是因為我出現才如此妳自己應該自我檢討吧」。

事後小三又傳訊男方表示，「國防部就會收到我的信了，你直接跟你的長官解釋，只有這樣做我心裡的怨恨，才能有辦法解套」、「我豁出去了我會讓你生不如死」、「我會打去軍中申訴單位舉發你」、「你封鎖我也好!不回應也好!明干早上一切都會歸零!包括你的工作!才能讓你老死都會再與我往來。」

正宮在接獲小三嗆聲後，將所有證據蒐集齊全後，提告小三侵害她配偶權，並求償50萬元精神慰撫金。

法官審理後認為，小三明知男方已婚，還與他發生性關係，非一般社會通念所能容忍，破壞男方與正宮的婚姻生活，侵害正宮的配偶權情節重大，判賠償正宮30萬元精神慰撫金。