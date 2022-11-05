張柏芝與謝霆鋒2012年閃電結束6年婚姻，生下兩個孩子交由張柏芝養育，近年謝霆鋒與王菲世紀復合，外界常好奇謝霆鋒私下與孩子還有沒有互動？港媒報導，據知，謝霆鋒一年都會支付張柏芝8000萬港幣（約3.2億台幣）贍養費，而張柏芝會全數存進銀行，當作兒子們教育基金。

謝霆鋒當年和王菲相差11歲的姐弟戀談得轟轟烈烈，最後卻黯然分手，兩人之後各自進入一段婚姻，謝霆鋒迎娶張柏芝，王菲則和李亞鵬完婚，2012年謝霆鋒開第一槍，宣布離婚，隔年王菲也以「這一世，夫妻緣盡至此。我還好，你也保重。」宣布和李亞鵬情滅。

2014年謝霆鋒和王菲世紀復合被拍到在家中約會，轟動一時，不久媒體捕獲到張柏芝到香港銅鑼灣購買聖誕禮物，記者問她：「會不會祝福鋒菲戀？」她第一時間假裝在聽音樂沒回應，之後才脫口：「會會會，衷心的祝福。」 並擠出一個微笑，希望前夫過得好。

去年張柏芝上《乘風破浪的姐姐》荷包賺滿滿，更在上海買進新豪宅，最近她上節目提到對孩子的規劃，她表示：「如果我兒子真的很想要去做娛樂圈，比我或者是比他爸爸更好的話，我會百分之百支持他」，用「孩子他爸爸」形容謝霆鋒。據《東網》報導，張柏芝除了自己超會賺錢外，每年還能從謝霆鋒那裡得到8000萬港幣贍養費，大兒子謝振軒（Lucas）曾表示：「爸爸給他一家三口的錢，媽媽都幫存起來，希望能把贍養費留給我們長大之後讓他們自己用。」也可見張柏芝用心良苦。