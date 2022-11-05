【全程字幕】北市三腳督辯論在即！柯文哲讚黃珊珊「市政相當熟」 曝送「這禮物」給祝福 @中時新聞網 ​

北市三腳督唯一一場辯論將在今下午2時登場，台北市長柯文哲昨深夜特別送上甘蔗給無黨籍候選人黃珊珊，期許黃「倒吃甘蔗」，柯今受訪表示，黃珊珊市政議題很熟，因此自己只有提醒她「睡飽一點」，也希望黃珊珊的選情能倒吃甘蔗、漸入佳境。

柯文哲也在臉書寫下，「認真的妳 ，一定會被看見。」表示自己今日公務行程滿滿，沒辦法去現場參加臺北市長電視辯論會，但相信許多人都和自己一樣，在不同的角落關注辯論，默默在心裡為黃珊珊加油。

柯表示，自己送的甘蔗，是從萬華糖廍文化園區採來的，這個甘蔗田年年新植、年年採收，過去黃珊珊每年都來種甘蔗。她努力埋下的種子，早在臺北的土地裡生根、茁壯。

柯強調，再過幾個小時，大家一定會看清楚，選市長不是選黨派、不是選資源，而是要選有執行力的、真心為人民著想的。最好的選擇就是黃珊珊，沒有之一。24年的公職歷練，黃珊珊不需要特別為了辯論惡補市政，要怎麼領導這座光榮城市持續進步，她早就了然於胸。