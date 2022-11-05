寵物已經不只是寵物，而是許多人的家人！國民黨基隆市長參選人謝國樑今(5)日在臉書針對推出的友善寵物政策詳細說明，希望愛屋及烏，讓基隆真正成為一個有愛城市。為了推廣他的寵物政策，謝在基隆各地掛上宣傳的看板，更出動母親的愛貓「小棟」。有網友看了直呼「照片好可愛喔」。

謝國樑在臉書指出，隨著進入冬季，東北季風讓基隆又濕又冷，室內的活動空間更顯重要，除了照顧市民，也沒忘了毛小孩們，因此針對寵物族群，推出如「微型寵物室內樂園」、「志工管家照護」等一系列友善寵物政策，希望愛屋及烏，讓基隆真正成為一個有愛城市。

謝國樑表示，毛小孩是許多人相處的伴侶，過去市政府的寵物政策多著重在收容、防疫上，但往往忽略，寵物也如同人類一樣有活動需求，加上基隆多雨，寵物活動的空間十分有限，所以提出「微型寵物室內樂園」的概念，提供飼主與寵物能有一個小型化的室內空間，營運形式將以類會員制健身房運作，讓基隆成為寵物的友善之都。此外，謝表示，寵物室內樂園將導入志工服務，搭配寵物志工管家、志工營養師於現場諮詢、陪玩、指導等服務，讓飼主能有更多相關飼養資訊，避免因為種種原因，造成棄養的現象。

謝國樑也規劃設置流浪犬領養專區、寵物疫苗專區、寵物結紮專區等服務，提倡「以領養代替購買」、「終養不棄養」的概念，也讓寵物及飼主能夠在園區內獲得全面性的專業協助，達到友善飼主友善寵物的目標。此外，謝將推廣「寵物長照服務」，以寵物長期照護服務為目標，邀集動物醫院及寵物業者進行長照課程推廣，並將長照服務加入園區，未來提供服務的內容可視各據點硬體設備進行分級，基礎設備園區以提供營養課程、寵物膳食課程為主，提升寵物照護觀念；進階設備園區以寵物清潔、寵物保健為主，提供行動不便等身體障礙寵物基本清潔服務，高階設備園區則以備有完善設備及專業照護人員提供需要長期慢性病治療的犬貓入住。

謝國樑認為，寵物已經不只是寵物，而是許多人的家人，因此相當重視毛小孩的權益，為了推廣寵物政策，也在基隆各地掛上宣傳的看板，更是找來家中新的毛小孩成員「小棟」，牠是母親的愛貓，期許自己未來能讓基隆成為寵物的友善之都，讓基隆更好、更進步。