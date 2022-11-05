雲林縣長張麗善日前展開「20鄉鎮願景親履巡迴」，以各鄉鎮市的村里重要信仰中心為節點，再以點、線、面的串連覆蓋整個鄉鎮，與鄉親近距離報告未來施政願景，並於昨(4日)到達第9站林內鄉，她強調，不僅要讓大家感受林內之美，更要打造林內成為科技體驗觀光的示範鄉鎮。

張麗善指出，林內鄉依傍濁水溪這條「母親河｣，周邊產業資源豐富，木瓜、芋頭等農特產品遠近馳名，具備發展休閒農業的優秀條件，因此規劃為林內鄉打造「親水、親農、親景、親文化」營造樂活、健康、永續的休閒農業區。另外，｢紅透台灣｣的木瓜品牌是林內鄉的驕傲，張與縣府團隊會持續輔導補助辦理木瓜評鑑及行銷推廣活動，推廣林內木瓜品牌，讓｢紅透台灣｣的品牌價值不斷提升，有一天也能紅到全世界。

林內鄉好山好水，擁有獨特的紫斑蝶生態，林內驛站、寶隆紙廠也都是熱門打卡景點，張麗善透露，目前縣府正在陸續進行火車站倉庫活化、步道修繕整理以及林內鄉旅遊資訊借問站的設置，將來再加上要建置的實體觀光指標及數位觀光體驗系統，透過實境解迷、AR科技及虛擬觀光代言人，我們不僅要讓大家感受林內之美，更要打造林內成為 #科技體驗觀光的示範鄉鎮，也要向林內的鄉親們報告，已投入超過2億元的經費進行「生活圈計畫」道路的改善，包含改善雲61線以及拓寬雲65線等林內對外與鄉內道路；以及排水溝渠改善以及清疏下水道這些基礎建設都持續在進行中。

此外，張麗善指出，除了長青食堂與社區關懷據點的持續增加，設置身心障礙者日間服務據點、成立輔具服務便利站、設立銀髮健身俱樂部，以及推動鄉內醫療不足區的遠距醫療和智慧照護，是她持續兌現照顧弱勢與長輩的承諾。在教育的部分，由於林內鄉目前只有2幼兒園，且皆為在林內鄉外圍，因此規劃在人口較多的地方新設林內國小附設幼兒園；另外，已為林內鄉偏遠學校成功國小學生添購平版電腦，未來四年將推動林內鄉學生｢生生有平版｣，並加強落實科技智慧教育。