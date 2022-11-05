長榮海運(2603)公布第三季財報，雖然海運市場自今年下半以來，受到全球通膨與塞港因素的影響，第三季歸屬母公司淨利仍達千億元，為1,006.98億元，年增26％，為史上單季第三高，每股盈餘為37.25元。若以長榮海運減資後的股本21.16億股，除以前三季的淨利，EPS為143.8元。

長榮今年前三季獲利季季破千億元，前三季毛利率為68.36％，歸屬母公司淨利3,043.51億元，年增92％，每股盈餘為68.88元，雙雙創下同期新高。

長榮7月18日辦理現金減資案，流通在外股數減少，每股淨值從第二季的85.30元上升至254.87元。

受通膨高漲烏俄戰爭影響，第三季傳統旺季不旺，但長榮獲利仍達千億元，第四季營收預期繼續滑落，但全年可望持續維持高成長。而2023年需求面由於全球GDP仍因戰事及通膨有不確定性；CII實施將抵銷塞港減緩及新船交船，長榮日前法說會對明年市場保守看待，但不會悲觀