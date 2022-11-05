就算天氣逐漸轉涼，還是有不少人喜歡喝冷飲，但小心喝太冰恐造成腸胃不適。大陸江蘇一名女子日前喝了冰奶茶，接著又吃油炸物，豈料半夜突然感到胃痛，沒多久上半身就麻痺動不了，趕緊到醫院治療，發現她是乳酸性酸中毒和急性胃腸炎，醫師也提醒，秋冬是胃腸疾病的好發季節，民眾在飲食上要注意。

綜合陸媒報導，江蘇常州一名劉姓女子日前買了冰奶茶和油炸物，吃完後並未感覺異常，直到半夜才出現胃部不適，之後雙手開始發麻，甚至蔓延到上半身，麻痺到幾乎無法動彈，而且呼吸變得越來越困難，隨後被家人送往醫院治療。

常州市中醫醫院肺病科副主任呂建興提到，經檢查後發現劉女患乳酸性酸中毒、急性胃腸炎，伴隨過度換氣綜合症，乳酸性酸中毒會使患者出現全身痠軟、呼吸困難等症狀，有些人還有嚴重腹痛，「喝冰飲料可能會使胃腸受刺激，胃腸道黏膜因此產生缺血狀況，若又吃進油膩食物就會造成不消化，出現急性胃腸功能紊亂、急性胃腸炎。」

所幸經過治療後，劉女目前已無大礙。而醫師也提醒，秋冬是胃腸疾病的好發高峰期，雖然劉女狀況屬個案，普通人頂多出現胃部不適，並不至於乳酸性酸中毒，但還是要注意，民眾平時飲食要規律、均衡，盡量少吃會刺激腸胃的食物，例如冰淇淋、冷飲等，同時還要做好腹部保暖，避免著涼。