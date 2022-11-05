民進黨台北市議員許淑華表示，基隆路二段的車流量極大，旁邊三興國小700位學童主要都是依賴陸橋行走，這12年來，卻因為周邊的新大樓建商，覺得路橋影響風水和整體房價，三番兩次找議員陳情要求拆除，讓三興國小的校方、孩子與家長，長期活在陸橋拆除的恐懼中。她長期關注此事，但2022年暗黑的勢力又開始蠢蠢欲動，陸橋又將面臨拆除之憂。

許淑華日前在臉書發文表示，基隆路二段的車流量極大，旁邊三興國小700位學童主要都是依賴陸橋行走，這12年來，卻因為周邊的新大樓建商，覺得路橋影響風水和整體房價，三番兩次找議員陳情要求拆除，讓三興國小的校方、孩子與家長，長期活在陸橋拆除的恐懼中。

許淑華指出，她自2017年開始就非常關注這件事，當時校方與家長陳情抗議捍衛天橋路權，市府評估後也決定要保留陸橋；但2022年暗黑的勢力又開始蠢蠢欲動，這次她接到陳情後，立即向新工處要求提供相關資料，他們回覆已經增設斑馬線，所以才再次評估陸橋存廢。

對此，許淑華強調，但這個斑馬線一開始設置，就是為了提供身障輪椅族和嬰兒車的家長使用，柯市府卸任倒數，利用這個藉口，每幾年就嘗試闖關拆除陸橋，未將孩童安全放在第一優先順序，這是首都大家長應有的作為嗎？不禁讓人懷疑是不是圖利建商？到底背後是誰在施壓？能夠漠視700位學童的交通安全。

許淑華痛批，不及格市長和無良建商為了自己的商業利益，讓爸媽跟校方每天都在擔憂交通安全。她與三興國小、家長、里長、周邊民民，都堅決反對拆天橋，這一點完全無法讓步。台北市目前還有27座天橋，因應當地使用需求予以保留，不得拆除，她具體要求三興國小的陸橋也必須一並納入予以保留，日後不得再用sop為理由重啟拆橋評估。

針對陸橋存廢議題，許淑華大聲疾呼：「不論是風水、市容景觀還是商業利益，沒有什麼事情可以凌駕於學童交通安全之上。」