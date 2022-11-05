新北市板橋區懷德街近期傳出3隻米克斯犬隻咬死流浪貓的狀況，新北市動保處接獲陳情後，追查找到犬隻飼主，雖然飼主不清楚案件發生經過，但因縱放犬隻，且3犬都未施打狂犬病疫苗、未寵物登記，因此依動保法及動物傳染病防治條例，裁罰5.1萬元罰鍰，動保處也將3犬列為攻擊性犬隻，飼主若再疏失放任犬隻咬傷動物或民眾，將沒入犬隻、加重裁罰。

動保處指出，該隻20歲的流浪貓是民眾長期餵養的街貓，未料近日民眾卻發現牠遭犬隻咬死，確認監視器畫面後發現，貓隻是被附近飼養的犬隻攻擊，飼主到案後表示，3犬原本都是流浪狗，他收養至今已有3、4年，也已將犬隻絕育，未發現牠們有攻擊貓的狀況。

不過，經動保處查察，發現犬隻沒有完成寵物登記及狂犬病疫苗施打，因此依動保法裁罰3000元、依動物傳染病防治條例處3萬元罰鍰，疏縱犬隻部分也違反動保法裁罰1.8萬元，合計裁罰5.1萬元，事後3犬隻也被列為攻擊性犬隻，若再有疏縱造成的公安問題，市府將處3萬至15萬元罰鍰。

動保處表示，本案是飼主犬隻外出，未以繫牽繩等方式妥善管束犬隻，才造成街貓死亡，本案陳情人表示，已有多人曾遭相關犬隻攻擊咬傷，多次與飼主溝通，告知管束犬隻，因此認為飼主知道3犬會攻擊不特定的人和動物。

動保處說，攻擊性動物外出需有防護措施，像是成年人陪同，使用長度不超過1.5公尺的繩子或鍊牽引繫，並配戴透氣口罩或使用金屬箱籠裝載，且新北市動物保護自治條例已有相關防護規定，呼籲民眾遵守，以免挨罰。