新北市工務局自2019年起採用「智能化」及「永續化」方式，進行路段的選定、鋪設材料工法的選用及改善成效追蹤，將重要幹道及車流大的路段以專案計畫進行整體改善工程，迄今已陸續完成44件主要幹道的鋪設，提供民眾更安全、舒適的通行環境。

工務局指出，新北市道路運用有限資源，針對重要幹道及車流量較大的路段，採用全國首創的AI人工智能輔助辨識系統蒐集道路大數據、路平報馬仔系統、1999陳情案件及現地道路破損程度，統整評估銑鋪先後順序。

此外，針對大量的瀝青刨除料的去化問題，養工處也研議再利用應用於面層鋪設，並採用黏度較高的改質瀝青料以提升骨材間包裹性和穩定性，提升路面使用的耐久性，同時符合環保相關規定。

養工處表示，為使道路鋪設更完善，針對瀝青拌合廠材料及機具進行廠驗，邀集專家進行配比設計輔導、出場材料控管調整及注重料源穩定性。道路銑鋪前，需確認各管線單位有無計畫性管挖案件，並規定道路鋪設完成後禁挖2年，以避免完工後路面重複開挖情形。

考量用路人行車安全性及舒適度，相關單位皆需配合辦理孔蓋降埋作業，使道路平整度大幅提升、施工鋪面品質更完善，讓用路人更加安全舒適。

工務局說明，養工處於2019至2021年已完成33件專案道路改善工程，2022年再完成路面維護路段11件，包括板橋區文化路2段（華江橋~雙十路）、三重區重新路5段（5段656巷~中興南街）、三重區三和路4段（4段44巷~力行路2段）、中和區中和路（中山路~南山路）、新店區北新路3段（民權路~寶強路）、五股區成泰路4段（孝義路~龍米路一段65巷）。

泰山區新五路1段（中港南路~新北大道）、樹林區佳園路3段（柑園街~三段63號）、淡水區北新路（中山路~淡金路）、汐止區新台五路1、2段（福安街~1段132號）及鶯歌區中山路（138號~大湖路）等。