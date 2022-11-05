臺南市長黃偉哲甫上任，便將解決積淹水問題作為施政重點，黃偉哲市長認為，治水如同接力賽，需要一棒接一棒持續的做，例如仁德區、永康區、東區及南區的主要排水三爺溪排水，歷經歷任市長與中央政府的合力推動下，即將於今（111）年底完成主流全線整治，並搭配各項雨水下水道、抽水站及滯洪池建設，藉由多重工程面向，提升整體防洪能力。

水利局表示，針對歷年水患頻傳的三爺溪排水沿線，黃偉哲市長接手賴前市長及李前市長的短、中、長分期整治策略，於既有護岸完成短期應急加高工程，達到一定的保護能力後，持續進行局部地勢低窪地區的堤後排水工程，包括三爺溪排水系統自大灣排水到萬代橋間的治理工作，透過爭取中央經費與河川局通力合作，市府協助辦理用地徵收並辦理排水護岸整治。

三爺溪上游段已整治完成。(台南市水利局提供)

另外像是大灣地區永二街高低地截流系統、西灣里滯洪池以及大灣抽水站，歸仁區市南10分洪道興建等改善工作，亦獲得營建署經費補助，市府全力辦理，完成後不但有效降低三爺溪常水位，堤後低窪區的積淹水情形也獲得大幅改善，以往被戲稱「崑山水上樂園」及「中華醫事水上樂園」的崑山科大及中華醫大校區，近年並無發生淹水情形；長期策略部分，自109年起成功爭取中央一次挹注經費約43.3億元，由河川局負責推動全線整治萬代橋以下至二仁溪匯流口處河段，預計今年底可全數完成，其中市府代辦「三爺溪排水治理工程-萬代橋至塗庫仔排水護岸整治工程」及「三爺溪排水中下游治理工程-萬代橋至後壁厝排水出口(六工區)」等兩案已順利完工，並分別獲得本屆「臺南市政府公共工程優質獎」特優及佳作肯定。

西灣里滯洪池完成後有效降低三爺溪常水位。(台南市水利局提供)

此外，老舊及阻水橋樑改建亦為重點辦理項目，市府各機關齊心合力投入三爺溪橋樑改建工作，包含由工務局辦理萬代橋、文賢橋及永寧橋改建工程，預計於111年底至112 年間陸續完工；由仁德區公所辦理晉祥橋改建，預計112 年3 月底完工；水利局亦辦理仁德一號橋、洋仔下橋及鯽魚橋改建工程，仁德一號橋及洋仔下橋已於111年汛期前完成改建，鯽魚橋改建工程正在施工中，有信心可一舉改善三爺溪排水流域淹水的沉痾。

另外，為改善東區及仁德區周邊中山路、自由路及裕義路積淹水問題，水利局辦理虎尾寮地區排水改善工程，以高低地逕流分離治理策略，將區域地勢較高的排水透過專用排水箱涵直接導入下游大排，地勢低窪區域則以增設側溝配合抽水機協助排水，分區治理，有效撙節經費，達到治水效果，而東門路及自由路的路口積淹水問題，水利局也因應現地條件，積極向內政部營建署爭取前瞻計畫經費辦理文忠公園調節池新建及下水道分流工程，以公園用地改建成滯洪池，節省土地徵收費用，減緩極端氣候下暴雨造成的淹水威脅同時，增加都市透水保水的能力，也一併降低下游三爺溪排水的負荷，同時更規畫將公園設施改造提升，提供附近居民優質友善的生活空間，是總合治水的良好典範。

萬代橋目前改建中，完工後可加大三爺溪通水斷面並改善周邊淹水問題。(台南市水利局提供)

黃偉哲市長最後強調，「治水應有效發揮防洪成效，提升國土韌性」，因應氣候變遷現在進行式的挑戰，三爺溪周邊淹水面積於107年0823豪雨時近220公頃，因部分治水工程已展現階段性功效，於110年0731豪雨減少約130公頃，但市府團隊不會因此自滿，會繼續聚焦投入淹水問題改善，並落實災害防制及應變復原工作，努力為市民鄉親撐起保護傘，並持續檢討及精進，全力讓臺南市民安居樂業，營造宜居臺南。