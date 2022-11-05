拜登政府為強化美國本土半導體優勢，近期祭出全面出口管制措施，追殺中國大陸晶片業。南韓機構調查，美國半導體競爭力居首位，而南韓雖擁有記憶體的高市占率，但整體競爭力排名相對落後，輸給台灣、日本和中國大陸，在列入調查的六個國家中，只排名第五。

韓媒中央日報報導，韓國產業經貿研究院（KIET）發布「半導體產業價值鏈競爭力診斷和政策方向」的調查報告，內容提到，南韓在記憶體市場居領導地位，但在半導體綜合競爭力卻居於劣勢，在六個列入調查國家中，只排名第五位，落後台灣、日本、中國大陸。

半導體總合競爭力排名，美國還是拿下第一、為96分，而二到五名依序為台灣79分、日本78分、中國74分、韓國71分、歐盟66分。

在所有產品細項中，美國系統半導體競爭力高達99分，記憶體91分也很優，所有產品調查都具有最高水準的競爭力。

台灣記憶體競爭力僅69分略遜一籌，但系統半導體競爭力高達85分。

南韓記憶體競爭力87分被評為極具競爭力，不過系統半導體競爭力僅63分，在評比的六個國家中，敬陪末座。

報告中強調，在晶圓代工領域，南韓必須透過活化代工企業和IC設計業者交流，來促進成長和需求，進而擴大市場。在製造設備和材料領域，近期南韓國產化比重雖逐漸攀高，但需藉由半導體企業間合作，催生國際化的設備、材料公司。

韓國全國經濟人聯合會（FKI）上周公布分析報告指出，1~9月全球市值前100大的半導體企業，中國大陸囊括42家，逾4成比重稱霸，美國有28家入榜、台灣10家、日本7家，而半導體強國南韓只有3家入列，即三星、SK Hynix與SK Square。

而市值排名來看，三星從4年前的第一掉至第三，台積電則從先前老三進級老大寶座。