國民黨大安文山市議員參選人楊植斗（左）、前台北市議員羅智強（右）。（資料照/陳怡誠攝）

國民黨台北市前議員羅智強子弟兵楊植斗的留言，獲大批網友按讚。（圖／截自蘇貞昌臉書）

行政院院長蘇貞昌3日在臉書發文，宣布衛福部食藥署召開專家會議，以14比0通過，一致認為高端保護力可比擬莫德納與輝瑞BNT。此文掀起熱烈論戰，大批網友質疑，為何疫苗保護力竟是由投票來決定？國民黨台北市前議員羅智強子弟兵楊植斗更直言，保護力不靠科學證據而是靠投票表決，堪稱「世界奇觀」。

蘇貞昌3日在臉書發文表示，當天晚上經過高端新冠肺炎疫苗保護效益評估專家會議的檢視和討論，最後14位專家投票以14比0一致通過，確認台灣國產高端疫苗有良好的保護效益，且數據顯示可以比擬莫德納與輝瑞BNT兩種疫苗。

蘇貞昌強調，疫苗是面對病毒肆虐全球時，一個國家重要的戰略物資，有能力的國家，都會積極研發自己的疫苗，用以保護國家安全。而在政府獎勵和民間的努力下，台灣成功產製自己的國產疫苗，在疫情期間提供了懼怕其他疫苗副作用的國人，有更溫和安全且有效的選擇。

此文湧入約800則留言，反應熱烈。楊植斗留言：「世界奇觀，保護力不靠科學證據，而是投票決定。」該留言獲得逾830個讚。其他網友也紛紛表示：「真的世界奇觀！世界怎麼跟得上台灣！」「怎麼不直播投票過程呢？國際認可的科學數據在哪裡呢？讓世界看見台灣啊！」「我們這邊也有14位專家認證，台灣有個禿頭的會騙神明比大聲」、「蘇院長發這篇文都不覺得可笑嗎？」