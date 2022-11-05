有「最美童星」稱號的南韓女星金賽綸，今年五月驚傳酒駕肇事逃逸，演藝事業大受打擊，許多戲劇節目及代言紛紛與她切割，事隔半年，南韓記者李鎮浩爆料金賽綸在咖啡廳打工，經紀公司也證實，然而，該名記者昨(4)日再度爆出金賽綸在酒駕兩個月後與好友慶生，讓他直言「所謂的自省，真實性有待商榷」。

女星金賽綸在今年五月傳出喝酒上路撞擊路邊變壓器、護欄以及行道樹達3次以上，導致周圍店家及紅路燈無法正常運作，警方到達現場後，金賽綸卻拒絕酒測，隨後，驗血檢查結果金賽綸血液酒精濃度約為0.2%，高於吊銷執照的0.08%標準，隔天也發出手寫信道歉。

事發後五個月，金賽綸被爆出由於事故造成的損害過大，全部積蓄都已賠給受害店家，因此在咖啡廳打工維生，而經紀公司也證實「金賽綸確實因為酒駕後生活變得困難，曾在咖啡館打工一段時間維生」，不過目前已經辭職。

然而，昨(4)日李鎮浩加碼爆料，他爆出金賽綸在咖啡廳打工後，有多人向他透露不少消息，其中有附上相關證據的消息為「金賽綸的生日派對」，在她生日7月31日這天，也就是酒駕事故兩個月後，當時她親手製作生日派對邀請函，只見上頭註記「準備物：身體跟酒」，對此，李鎮浩無奈表示「畢竟是釀成了酒駕事故，我認為對於喝酒這件事應該更加謹慎」。

李鎮浩再爆料金賽綸邀朋友喝酒慶生（開啟字幕＞自動翻譯＞中文）。(影片嵌入自YouTube，若遭移除請見諒)

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