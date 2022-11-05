佳世達（2352）下周（7）日將舉行法說會，日K連5紅，近期股價突破周線，董事會通過前三季財報，前三季每股稅後純益（EPS）為4.01元，創下歷史同期新高。在資訊產業景氣下行中仍能逆勢突破，主要由於完成明基電通（香港）交割，於第三季認列獲利，再加上醫療、網通、智能方案等事業表現不俗，因此交出營收、獲利皆成長的成績單。

佳世達法人說明會，將說明第三季營運成果與未來展望，屆時將針對各項事業的營運表現與趨勢前景，提供更進一步的資訊。

佳世達第三季合併營收600.6億元，年增5%，季減4%，稅後純益與歸屬於母公司淨利分別為73.15億元和63.64億元，較去年同期和第二季均大幅增長，主要因為完成明基電通（香港）交割，於第三季認列獲利約53億元，第三季單季EPS為3.24元。

在前三季財報表現方面，佳世達前三季營收和獲利都創下歷史新高，累計合併營收1837.2億元，年增12%，營業淨利43.75億元，年減22%，稅後純益與歸屬於母公司淨利分別為100.63億元和78.8億元，累計前三季EPS為4.01元。