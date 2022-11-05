網紅「這群人」在YouTube上多次以搞笑語錄及各職業逗趣模仿在網路擁有超高人氣，其成員們也各自開展事業。不過，成員中的雙胞胎展榮、展瑞，兩周前在頻道上驚爆父親中風，還痛哭失聲。停更兩周後，頻道再次更新，讓網友們開心直呼「歡迎回來。」

展榮、展瑞兩人上周在自己的YouTube頻道《展榮展瑞 K.R Bros 》突然更新一則題為「緊急告知」的影片，還一改過去特效繁多逗趣的首圖造型，讓粉絲們相當驚訝。原來，兩人的父親突發中風，在醫院治療。展瑞也藉此機會在影片中向大家表示「愛要及時」，痛哭失聲指出自己「還有很多地方想帶他去。」

過去在兩人的頻道上，展瑞痛哭失聲表示頻道要暫停更新。（圖／翻攝自YouYube頻道《展榮展瑞 K.R Bros 》）

幸好，在10月24日，兩人就有在社群平台上更新父親近況，表示他已無大礙，並感謝粉絲們的鼓勵，此外，也向身處同樣境地的網友們打氣，指出「想向你們說不要害怕，很多事情發生可能是我們無法選擇的，但我們可以選擇用什麼心態面對，辛苦了。」

稍早，展榮、展瑞停更兩周後再次於頻道放上影片，影片中的內容是兩人之前到維也納遊玩的影片。讓粉絲相當驚喜，開心留言表示「歡迎回來好想你們，期待新的影片」、「真的很愛很愛你們的旅遊vlog」、「支持你們，繼續加油喔」、「真的要恭喜你們回來了，為了你們，我明天一定準時收看。」