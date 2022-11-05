大聯盟今年「球員選擇獎」周末揭曉，洋基外野手賈吉（Aaron Judge）、太空人投手韋蘭德（Justin Verlander）各自拿下兩個獎項，成為本屆最大贏家。賈吉當選「年度最佳球員」「美聯傑出球員」，韋蘭德獲選「美聯傑出投手」「美聯回春獎」。

"There's no higher honor than this type of award, your peers voting for you." - @thejudge44



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年度最佳球員：賈吉（得獎）、天使二刀流大谷翔平、紅雀一壘手戈史密特（Paul Goldschmidt）。

美聯傑出球員：賈吉（得獎）、天使二刀流大谷翔平。

國聯傑出球員：戈史密特（得獎）、道奇一壘手弗里曼（Freddie Freeman）、勇士三壘手萊利（Austin Riley）。

美聯傑出投手：韋蘭德（得獎）、白襪希斯（Dylan Cease）、藍鳥馬諾亞（Alek Manoah）。

美聯回春獎：韋蘭德（得獎）、洋基內野手卡本特（Matt Carpenter）、天使外野手卓奧特（Mike Trout）。

國聯傑出投手：馬林魚阿坎塔拉（Sandy Alcantara，得獎）、響尾蛇蓋倫（Zac Gallen）、道奇烏瑞亞斯（Julio Urias）。

國聯回春獎：勇士小阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.，得獎）、教士內野手祖瑞（Brandon Drury）、紅雀指定打擊普侯斯（Albert Pujols）。

美聯傑出新人：水手外野手J-Rod（Julio Rodríguez，得獎）、金鶯捕手羅許曼（Adley Rutschman）、皇家內野手惠特（Bobby Witt）。

國聯傑出新人：勇士投手史崔德（Spencer Strider，得獎）、紅雀內野手多諾萬（Brendan Donovan）、勇士外野手哈里斯（Michael Harris）。

"I'm very appreciative of the success because of all the hard work that goes on behind the scenes." - @justinverlander

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這是球員工會舉辦，球員不記名票選產生出的獎項，去年的「最佳球員」「美聯最佳球員」都被大谷翔平拿下，最後他也獲選美聯年度MVP。今年則是「法官」賈吉大顯神威，一舉改寫美聯全壘打紀錄，當仁不讓收下兩座大獎，韋蘭德一方面更加穩固自己未來名人堂的席位。從事後的訪談來看，韋蘭德、賈吉兩人是有投票給彼此的。