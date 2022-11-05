民進黨基隆市長參選人蔡適應今(5)日在臉書宣傳籃球之夜表演賽的活動，並表示會努力爭取台灣啤酒籃球隊，以基隆進行主場比賽，並且完善體育館設施，符合職業比賽的規格。台啤英熊隊總經理哈孝遠也送蔡適應一件「全綠以赴」球衣，蔡適應則回送一份基隆有名的「原汁豬腳」。

蔡適應在臉書表示，感謝哈孝遠和傅明仁教練、基隆市體育會籃球委員會副主委童子瑋、張顥瀚，一起促成台啤籃球隊到基隆交流比賽。蔡說，身為籃球委員會主委，之前答應市長盃三對三的隊伍，邀請職業球隊來基隆比賽，所以努力促成這次的表演賽以球會友，而基隆聯隊由基隆在地的籃球好手組成。

籃球之夜表演賽記者會選在銘傳國中，蔡適應表示，因為銘傳國中籃球隊這幾年的好成績，讓許多高中、大學、職業球隊看見，而發展籃球運動最重要的一環就是，基層籃球的支持和引入職業球隊的賽事，才能讓籃球長遠發展。

蔡適應也承諾，會努力爭取台灣啤酒籃球隊，以基隆進行主場比賽，並且完善體育館設施，符合職業比賽的規格。哈孝遠也在記者會上送蔡適應一件「全綠以赴」球衣，蔡則回送一份基隆有名的「原汁豬腳」，希望未來台啤籃球隊可以成為基隆體育館主場的主角。

最後，蔡適應也再次宣傳籃球之夜表演賽，參賽隊伍為台啤籃球隊、基隆聯隊；時間是11月10日晚間7點；地點位在海洋大學育樂館。