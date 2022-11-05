選戰倒數20天，台中市長盧秀燕忙市政又要跑選舉行程，可以說是分身乏術，家人是否當分身幫忙跑攤，格外引外界注目。盧秀燕5日出席市議員候選人尤碧鈴競選總部成立大會受訪表示，家人暫時不會，但職棒今開打，中信兄弟一定會再度蟬聯，她有跟前行政院長張善政打賭，輸的人要裝扮成對方模樣拉票，笑稱張可能是她的分身。

市長盧秀燕爭取連任，馬不停蹄趕場市議員候選人造勢場合，家人是否現身當分身，盧秀燕指出，暫時不會，基本上家人尊重她的工作，也各自有自己的工作，他們不希望干政、參與，希望讓她有一個獨立的發揮空間，她也維持這麼多年了，都彼此尊重對方。

至於有無其他分身？盧秀燕說，今天開始職棒將舉行，最近有跟張善政打賭，相信地主中信兄弟一定會再度封王，蟬聯總冠軍，張善政很不服氣，他說他們桃猿一定會贏。所以他們有打賭，輸的人要妝扮成對方模樣替對方拉票，她覺得張善政要好好準備，台中一定會蟬聯，「我們不會輸，他（張善政）可能會當我的分身幫我拉票」。