國民黨桃園市長候選人張善政今日約有14場行程，將跑遍南北桃園與沿海地區，當起母雞為多位同黨市議員候選人站台。今早出席市議員周玉琴富岡競選服務處成立暨問政說明會，身為鐵道迷的張善政今也收到火車模型，承諾上任後要在富岡推動成立鐵道博物館。

張善政表示，富岡有座規模非常大的調車場，日前台鐵在富岡辦理鐵道節活動，周玉琴提出富岡要與台鐵合作，成立富岡小鎮博物館，這也是他共同的政見。絕對百分之百、甚至百分之千支持要來推動，博物館做起來後，搭配台鐵富岡調車場，可變成觀光景點，相信大家都會被博物館吸引來富岡旅遊。

張善政今也收到周玉琴親手做的火車模型，他說，將來上任後要放在市長辦公室裡，時時刻刻提醒成立富岡小鎮鐵道博物館，是共同要努力的目標。周玉琴也提到，富岡基地維修站占地56甲，8年來她持續推動，希望能成立富岡鐵道博物館，讓鐵道迷留在富岡，並結合楊梅各項建設規畫一日遊，盼張善政上任後一起來達成。

對於今日約14場行程，南北桃跑透透，是否意味加速選戰腳步，張善政則說「每天行程都是這種步調」，並非到現在才加快，從數月前至今都是一樣。