YouTuber鍾明軒10月初獨自飛往美國，展開短期留學生活，也不忘和粉絲分享日常生活，稍早透露在當地做美甲的體驗，沒想到事後讓他忍不住驚呼：「技術真的都不如台灣」，引起網友議論。

鍾明軒今(5日)在Instagram限動發文，他透露在美國體驗3家不同的美甲店，曬出做完的成果後，忍不住感嘆：「每次只能做這種超級簡單的款式」，他指出主要是太難款式店家做不了，加上很多普通到不行的顏色都沒有進，更透露在卸下美甲時，這些店家沒有專門吸粉塵的機器，讓他忍不住直呼：「技術真的不如台灣，當台灣人民真的好幸福」。

鍾明軒在美國體驗3家不同的美甲店後，讓他直呼：「技術真的不如台灣」。(big_star_ken IG)

網紅鍾明軒日前(2日)在YT上傳當留學生的Vlog，他表示雖然才到美國第三週，但已經相當入境隨俗，認為自己根本是「半個美國人」，接著分享上課的過程，只見他全程用英文介紹台灣，面對全班同學仍不緊張，非常流暢的完成該堂老師指派的作業，隨後更分享在當地的日常點滴，像是去剪頭髮、和友人聚會、看得出來相當融入當地環境，也與同儕相處的極度融洽。

鍾明軒拍攝VLOG和粉絲分享在當地的日常生活。( 鍾明軒 Youtube)

不過先前鐘明軒表示和德國女同學爆發口角衝突，讓他認為對方有「種族歧視」，並要求對方改變態度，對此，網紅陳沂指出對方只是不想跟他們玩，卻被扣上種族歧視的帽子，坦言：「鍾明軒才是真正在丟台灣人的臉」，認為他自卑導致過度聯想，還要別人承受自以為是的情緒。