義大利環保團體「最後一代」（Ultima Generazione）抗議者今天在羅馬把豌豆湯潑向梵谷的名畫「夕陽下的播種者」後，將自己黏在牆上，並高喊反對全球暖化和化石燃料的口號。

路透社報導，「最後一代」在聲明中表示：「這些（環保）問題應該每分鐘都出現在新聞頻道和政治議程的頭版，而不是只能透過像今天早上這樣『不體面』的行動來解決。」

義大利文化部長桑朱利亞諾（Gennaro Sangiuliano）譴責對這幅畫的攻擊行為。此前荷蘭名畫家梵谷（Vincent Van Gogh）的另一幅作品在英國倫敦也遭到氣候變遷抗議者的攻擊。

桑朱利亞諾在聲明中表示：「文化是我們身分認同的重要組成部分，應該受到捍衛和保護，而不是作為其他形式抗議的擴音器。」

在外界要求採取更嚴厲行動因應全球暖化的壓力日益增加之際，來自近200個國家的代表將於下週齊聚埃及，參加聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）。

「夕陽下的播種者」（The Sower）是羅馬市中心歷史悠久的波拿巴宮（Palazzo Bonaparte）展覽的一部分。

展覽主辦單位發言人說，這幅畫是從荷蘭庫勒-穆勒博物館（Kroeller-Mueller Museum）借來展出，所幸畫作有玻璃保護並未受損。

英國2名來自環保團體「攔住石油」（Just Stop Oil）的抗議人士上個月在倫敦國家美術館（National Gallery），把裝在罐頭裡的番茄汁潑向梵谷的作品「向日葵」（Sunflowers），以抗議化石燃料開採。