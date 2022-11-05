涼爽的深秋來一趟藝術之旅，細細品味新北藝術重鎮－鶯歌，旅讀週曆特地設計６條走讀鶯歌好路線，讓原子少年-水豐帶著大家一起沉浸在茶香、陶藝、和大自然森林中。

鶯歌石觀景平台

從北鶯公園拾階而上，便可到達鶯歌石觀景平台。鶯歌以鶯歌石得名，遠觀石頭樹叢可見「鸚哥」羽冠，這塊形狀類似鸚哥的巨石，也成為整座城鎮的地標與精神象徵。鶯歌石有個民間傳說，據說它會吐霧食人，而當年明朝鄭成功領軍經過此地時 ，被蔽天瘴氣所阻擾，迷人去路，士兵被食，於是鄭成功遂指揮士兵開巨炮轟斷鶯歌石的頸部，瘴氣散去，軍隊才得以繼續前進。而觀景台的前方，就是新北市美術館，在此可遠眺三峽的鳶山、自然生態相當豐富。

陶瓷工作室

陳元杉老師同時也是晟達陶藝的第二代，父親陳坤城是鶯歌陶藝家「阿泉師」，在這裡可以讓民眾體驗手作的樂趣，利用大自然的素材，做出獨一無二的茶碗和手拉坏。

文生窯

而另一家「文生窯」是陶藝師吳明儀用其祖父名字來命名，祖傳的製陶技術到了他的手上，將陶藝和咖啡結合，2020年開始推出與咖啡有關的陶器。從生豆儲藏、烘豆、手沖都用陶器完成。

鶯歌陶瓷老街是新北市形象商圈之一，有幾十家的畫廊和藝品店，每間特色小店都有充滿藝術氣息，當然有遊客就有美食，懷舊餐飲店也成為當地人氣店家，裝潢很有復古感，餐飲也是古早味排骨飯。

為了將鶯歌塑造成新北美學重鎮，新北市文化局整合新北市美術館與鶯歌陶瓷博物館打造「鶯式生活」品牌，最適合秋天來一趟簡單的美學之旅，跟著旅讀週曆腳步去體驗！

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