Zion windmill 🤯 pic.twitter.com/OMYQxtrnLU — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) November 5, 2022

面對上季總冠軍勇士一口氣輪休柯瑞、克雷湯普生、卓雷蒙格林與威金斯4名先發主力，鵜鶘5日靠著傷癒復出的英格拉姆貢獻26分、5助攻與5籃板，小蘭斯與麥科倫各有20分，毫無意外以114比105擊潰勇士，勇士苦吞5連敗，也是客場6連敗，至今作客仍未開胡。

首節雙方形成互有領先僵局，但到次節一開始，鵜鶘靠錫安威廉森接連強攻禁區，打出12比0小高潮，可是勇士也在庫明加、普爾兩人帶領逐漸追上，打完上半場，鵜鶘仍以61比54領先，傷癒復出的英格拉姆半場投10中5，貢獻13分。

英格拉姆第3節繼續展現火力，單節進帳12分，包含第3節槍響同時的壓哨三分球，幫助鵜鶘擴大領先到9分；鵜鶘末節換成小蘭斯發威，不斷在籃下取分幫助鵜鶘穩住領先優勢，來到最後21秒，麥科倫兩罰中1，提前宣告鵜鶘的勝利到手。

除了英格拉姆、小蘭斯與麥科倫，錫安威廉森也有16分進帳，莫菲與阿瓦拉多各有10分；勇士以普爾20分最高，但他全場投18中5，庫明加與傑若米各有18分，安東尼蘭姆16分，穆迪14分，勇士全場發生22失誤，畢竟主力幾乎都沒打。