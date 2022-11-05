台灣首位破百萬訂閱的美妝YouTuber「Hello Catie」在頻道中分享近年來觀察到的「業配亂象」，砲轟口碑行銷產業有「走回頭路」的跡象，讓創作者們失去發揮空間，甚至須得「按照腳本演出」，在網友之間掀起一波熱烈討論。有人認同她的想法，也有許多人跳出來指Hello Catie「説一套做一套」，時常拖稿、消失造成合作方困擾。

台灣第一位百萬訂閱美妝YouTuber！Hello Catie怒轟業配亂象

身為台灣第一位YouTube訂閱破百萬的美妝創作者，Hello Catie在社群平台上耕耘多年，有龐大粉絲基礎，位居《網路溫度計》時尚網紅口碑排行榜第12名，清楚明瞭的產品心得分享以及有話直說的個性擄獲不少觀眾喜愛。

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一向直話直說的她，日前上傳一則標題為「這一切越來越荒謬!!!!」的影片，內容砲轟逐漸「規格化」的業配現象，指出美妝產業近年來的合作要求越來越多，除了應有的產品介紹需求外，連衣服要穿什麼顏色、照片拍攝要用什麼場景，甚至創作者要不要笑都被規範，讓她爆氣直呼「我們是創作者，我們不是演員」。

呼籲所有品牌、廠商尊重專業，讓創作者能有更多創意發揮空間，在維持原有個人風格的情況下產出作品，而非拍出一張張空有時尚大片感的美照，卻失去了最初吸引觀眾的「溫度」，被迫走回頭路、變成冷冰冰的傳統廣告。

影片4天破55萬觀看次 釣出賤葆、阿尼瑪、愛莉莎莎留言力挺

影片上架短短4天就突破55萬觀看數，可見Hello Catie影響力驚人，影片留言區吸引大批同溫層留言，稱讚她勇敢說出產業目前面臨的窘境以及觀眾心聲。

就連同為YouTuber的J-Bao賤葆、傅長膨AnimaJinx、愛莉莎莎也都現身表達認同，「框架創作者的最大價值『創作』，只會讓這圈子變得越來越制式無趣」、「把很有特色的人們變成沒有特色的東西，愛死這部影片」、「看到Catie這麼激動我真的快笑死，好可愛，我也有收過這種控制你所有的『腳本』，最後被我硬著頭皮堅持改掉了！」。

業界人士提反面看法：節省不必要的溝通成本

不過討論擴散至其他平台後，開始出現其他反駁聲浪，例如Dcard上就出現多篇針對此次影片內容討論的文章。許多曾經在品牌方或行銷業界工作的網友紛紛跳出來提供另一角度的想法，解釋廠商會事先訂定詳細的合作規範，主要是想減少不必要的溝通成本，讓雙方用最有效率的方式達到效益最大的合作共識，以達成品牌對於其宣傳的期望，同時避免創作者提供作品後卻不符要求、做白工的風險。

再者點出「業配」對於兩方間的認知落差，對於創作者來說，業配合作也是個人作品的一部分；但對業者來說，業配最重要的目的則是讓產品在最短時間內，形象一致地展現在消費者面前，而創作者就是達成此目標的曝光管道。

曾經被雷過？網友發文吐槽Hello Catie「過河拆橋」

除此之外，也有疑似與Hello Catie接洽合作過的網友發文吐槽，指她在影片裡說得頭頭是道，卻避重就輕不提自己搞消失、拖稿等造成合作方困擾的情況，並貼出Hello Catie與其他KOL宣傳同一產品的業配品質落差，「畫質差、顏色參差不一」、「有幾張照片瓶身上的倒影很亂連logo都看不太清楚」，「Catie靠著業配全家移民加拿大，現在好好的過河拆橋，真的『吃相』難看」、「就不要說他還會消失不見，之前在代理商被害慘，上線前一天才出現然後說要延期」、「挺佩服Catie這樣直言不諱，但他之前真的是讓品牌端跟代理商很頭痛的問題兒童…」。

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