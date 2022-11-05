百萬美妝YouTuber「Hello Catie」近日因一則砲轟業配亂象的影片，在網路上掀起廣大迴響，不過她卻也因此爆出爭議，被疑似曾經接洽合作過的網友指稱是「拖稿、愛消失」的頭痛人物，釣出不少行銷圈同行紛紛表達認同，也意外掀起一波「天使系KOL」的討論。

美妝YouTuber Catie被吐槽 釣出分享「KOL界天使人選」風潮

一名網友在Dcard YouTuber版發文，邀請網友們一起討論「KOL界天使人選」，表示自己從事行銷行業已有5年，「合作過不少YouTuber，雷的很多但天使也不少，有許多合作完還是會繼續觀看or本來沒follow但合作完很喜歡」，受到Catie事件啟發，希望能和同行們一起分享自己相當欣賞的「天使KOL名單」，帶來正能量。

3大共通優點！6位YouTuber被頻繁點名「天使KOL」

原PO列舉6位在網路上具有高人氣、被大眾熟知的YouTuber，包含Hook、一隻阿圓、蔡哥、蔡阿嘎、哈哈台以及大蛇丸。這些被點名的人選有幾項共通優點，像是有禮貌、腳本企劃有趣、CP值高不亂開價等等。

其中位居《網路溫度計》YouTuber口碑排行榜第142名的Hook更是被一致推崇，文章釣出許多曾與他合作的網友激動留言，「同推Hook！圖文很有個人特色，看到都有本人聲音的那種」、「Hook真的大推，從10萬訂閱的時候就有合作，超認真想腳本、想企劃、也來了好幾次、內容也很棒，是我們那波流量最強的，比起當時有夠貴的一些百萬youtuber好超多」。

還有哪些YouTuber是天使？

除了原PO拋磚引玉點名的網紅之外，網友們也熱情分享其他合作過的天使KOL，例如直率敢言、擅長以有趣故事包裝合作內容的「丹妮婊姐」；模特兒出身、擁有獨特品味、用心鑽研化妝技巧的美妝YouTuber「Astor」；以及「壹加壹」、「好味小姐」、「陪沈團」、「許伯&簡芝」等人都在網友的推薦名單內。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

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