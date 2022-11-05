全球首富馬斯克（Elon Musk）以440億美元收購社群媒體推特公司（Twitter），他上任後第一件事就是資遣高層主管，約有一半的員工近3,700人將失去工作。

3,700位Twitter員工將被裁

《紐約時報》報導，推特3日晚間致信全公司，通知將於4日開始裁員，但並未說明裁員人數，根據先前內部消息及投資者說法，約有一半的員工即約3,700人將失去工作，但最終人數尚未確定，不過，馬斯克及推特目前尚未回應。

馬斯克在10月27日以440億美元、折合台幣約14兆天價的收購Twitter後，並立刻開除首席執行長（CEO）及其他高層主管，他也要求主管列出表現好、表現差的職員名單，此舉被認為與裁員考量有關。馬斯克還從他的其他公司（包括特斯拉）調派50多名工程師和員工來審查 Twitter 的裁員名單及社群平台技術。

推特裁員網路聲量未破2千筆

不過，從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統顯示，一個月內關於「推特裁員」的聲量趨勢僅有1,991筆，並未帶來高網路討論度。網友表示，「一個很小氣品行不好的老闆、一天到晚逼迫員工加班的老闆」、「他應該不是需要取代人力，而是想要換一批自己要的人力」、「Twitter 軟體工程師還會怕沒工作？」。