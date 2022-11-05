年底九合一大選，台北市因為人口數減少，應選議員總席次，從原有的63席掉到61席，但候選人的人數多達117席，其中不乏資深議員力拚連任。像是現任無黨籍議員陳政忠，今年要挑戰十連霸，從1985年首次投入選舉，有選民開玩笑說，陳政忠第一年當選時小孩才剛出生，現在都已經快36歲了，真的是從小看到大的市議員。

台大政治系副教授彭錦鵬認為，全世界民主國家議員連任率都高達八、九成，因為他們知名度高、接觸事務多，並且具有現任優勢，比新挑戰者握有更多勝算。彭錦鵬同時強調，隨著時代改變，資深議員也要學著在社群媒體上即時反應，學會與時俱進，否則很難吸引跨世代族群的支持者；彭錦鵬更指出，除了緊跟時代潮流的市議員之外，有些議員則是著重綿密的地方經營，「陸戰路線」的資深議員在選舉基礎上更是穩紮穩打。

已經連任五屆，今年要挑戰六連霸的國民黨台北市議員秦慧珠表示，她能夠一直存活下來最大的理由，其實要隨時隨地了解社會脈動、選舉脈動，早期沒有自媒體、網軍和網紅，也沒有網路聲量或仇恨值，但如果選戰打法依舊墨守成規，很容易被淘汰。秦慧珠也強調不管多資深，一定要認真做民意代表，隨時隨地勤走基層，以她自己為例，議員質詢時都會搶頭香登記，也要隨時保持年輕有活力的狀態，另外，做人要謙虛，每一次的選舉不能都用老方法，要用心了解年輕一代選民是怎麼想的，才能獲得民心。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計出近三個月，台北市至少擔任過四屆議員且今年仍要繼續挑戰連霸或回鍋，這十個人也是你從小看到大的嗎？

No.10 林瑞圖

曾任立法委員，目前已經擔任六屆議員的林瑞圖是現任台北市士林、北投區市議員，將近30年的民代生涯，選民服務經驗相當豐富，也曾讓他拿下全台北市第一高票。林瑞圖在地方素有「黑面菩薩」美名，因為對於民眾陳情案件，林瑞圖都會親自出馬和溝通，解決難題。

過去曾加入民進黨和人民最大黨，現在的林瑞圖沒有任何政黨包袱，今年繼續投入選舉，挑戰參選第七屆議員，10月29 競選總部成立，台北市長三位主要候選人民進黨陳時中、國民黨蔣萬安以及無黨籍黃珊珊都到場致意，也被解讀為三人都來搶無黨籍的票。

林瑞圖近期網路聲量高點落在8月25日，當天陳時中拜會林瑞圖，引起外界好奇與關注。林瑞圖表示，歷屆市長候選人在選舉前都會找他詢問相關建議，但林瑞圖也直言「選上後，人前手牽手，人後下毒手」，對此，陳時中澄清自己絕對不會這樣做，而針對林瑞圖的說法，媒體也追問林瑞圖指的是否為柯文哲。

No.9 戴錫欽

有「型男議員」之稱的戴錫欽，當過記者也曾任國會助理，具備媒體與政治事務專業。2002年當選台北市第三選區（松山、信義）市議員至今已經連任5屆，議員經驗近20年。

戴錫欽當年就讀淡江大學國際事務戰略研究所時，是前立委林郁方的學生，畢業後進入媒體工作，曾任中天新聞政治組組長，直到2002年在前立委李慶安等人推薦下，加入親民黨後正式投入選舉。戴錫欽首度參選台北市議員是「披橘袍」代表親民黨角逐，但到了2006年改披國民黨戰袍。

戴錫欽曾因為離婚事件躍上新聞版面，過去對於一雙兒女相當保護，但這幾年戴錫欽的臉書貼文「兒女」的版面似乎開始變多，像是去年女兒戴嘉妤從台大社會學系畢業之前，戴錫欽不僅在臉書貼出女兒的畢業照，事後更帶著女兒接受一起受訪，記者詢問戴嘉妤是否有意願接棒為民服務？戴嘉妤說無此打算；另外，戴錫欽也曾分享與女兒以及還在就讀大學的寶貝兒子YoYo一起上健身房的照片，從戴錫欽粉絲專頁曝光的親子互動，展現好爸爸形象。

No.8 陳錦祥

高雄市前市長韓國瑜全台輔選，10月22日降落台北市議長陳錦祥競選總部成立，加上國民黨台北市長參選人蔣萬安、台北市前市長郝龍斌等大咖助陣，造勢場合聲勢浩大。尤其是韓國瑜、蔣萬安合體更讓陳錦祥的造勢大會備受關注，引起網路熱議，陳錦祥當日網路聲量1,671筆。

台北市議會一向是全國政治明星搖籃，不少議員靠著口條以及媒體曝光、網路社群、上節目討論時事政治話題，而迅速竄紅成為政治明星，但在都會型選區陳錦祥卻反其道而行，陳錦祥走的是穩扎穩打的「陸戰路線」，他靠著紮根基層，努力經營傳統人脈，至今在大安、文山區已經蟬聯七屆市議員，也曾擔任過兩屆台北市議會副議長，對於地方事務相當熟悉。陳錦祥曾自嘲自己是「素人議員」，但從競選總部成立當日大咖齊現身幫忙助陣，就能看出陳錦祥的雄厚基層實力不容小覷。

No.7 李建昌

民進黨台北市議員李建昌，擔任議員即將邁入28年。李建昌從1994年首次當選第七屆議員至今，歷經過四任台北市長，包括陳水扁、馬英九、郝龍斌與柯文哲，而今年的九合一大選，李建昌要繼續挑戰「8連霸」。

選舉經驗和選民服務經驗豐富的李建昌，2018年選舉，當時已經6連霸的他要挑戰內湖南港區市議員第7任連任，雖然順利擠進當選名單，但當過程相當驚險，因為李建昌得票數1萬2,588票，以吊車尾方式保住議員席次。歷經三年多時間耕耘後，李建昌在今年4月民進黨黨內初選民調中，以20.41%的支持度奪冠，就看黨內初選的好成績，能否延續到年底投票，順利拿下「8連霸」。

李建昌踏入政壇前，就讀台大社會系時曾任黨外雜誌編輯，直至1994年擔任市議員李逸洋、立法委員林濁水聯合服務處主任，同年角逐議員順利當選。2011年李建昌也曾接受民進黨徵召，代表民進黨參選立委，雖拿下超過7萬8千票，卻依舊落敗。無緣前進國會，李建昌繼續深耕地方與台北市議會，繼續為政壇路打拚。

李建昌No.6

李彥秀1998年，李彥秀當時還在美國就讀研究所，她的父親李金幹已被國民黨提名參選台北市議員，卻因為腦幹中風，在黨內沒有更好人選的情況，再加上父親努力說服之下，李彥秀首次參選台北市第四選區（內湖、南港）來得相當突然，當年正式宣布參選記者會還以「李金幹嫁女兒」為題，宣告把女兒嫁給政壇，不僅話題性十足，同時也讓李彥秀一炮打響知名度。李彥秀也相當爭氣，首次參選就拿下港湖區第二高票，順利進軍台北市議會，一路從第8屆連任到12屆，五連霸讓李彥秀在港湖區擁有不少支持者。相較之下征戰立委之路較不順隧，李彥秀曾在2008年及2012年挑戰黨內初選，卻都輸了給前立委蔡正元。到了2016年沒了蔡正元競爭，李彥秀初選雖勝出，但黨內保留國親合作空間，直到民進黨確定不提名禮讓黃珊珊後，「國親合」確定落空，李彥秀才被正式提名，競選連任時卻遇到高嘉瑜，最後不幸吞敗。這回確定回鍋參選議員，李彥秀決定不參與2024立委選舉，近三個月聲量高點則落在，慈濟稱買疫苗被政商大老勸阻，李彥秀怒轟：蔡英文授意？引起網路熱議。

No.5 鍾小平

國民黨台北市議員鍾小平此次參與黨內初選參選，就出現不平聲浪。全因2019年鍾小平曾為了支持台北市長柯文哲選總統，決定退黨；事後證實，因為不滿黨內推派林郁方選立委，才決心退黨。今年鍾小平透過「同舟計畫」恢復黨籍，卻以「新人」之姿加入中華萬華區初選。初選民調結果，鍾小平以超過五成的支持度勝出，初選民調輾壓其他新人，引起不少黨內雜音。根據了解，對於該事件，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹除了當面向鍾小平道恭喜之外，也向鍾小平直言表示，由於他過去有過不良紀錄，自行脫黨、替他黨候選人助選，未來再有違反黨紀情事，一定馬上開除黨籍，對此，鍾小平則再三保證「絕對不會」。鍾小平分別擔任過第8屆議員，第11屆～第13屆議員；近期網路聲量高點落在10月5日環南市場聯歡晚會，台下民眾心肌梗塞不幸過世，鍾小平指控民進黨台北市長參選人陳時中當時在台上唱歌，引起民進黨議員不滿，最後雙方相互提告。

No.4 許淑華

被稱為「女神議員」的民進黨台北市松山信義區市議員許淑華，2006年首次代表民進黨參選第十屆台北市議員選舉，當時以「女刺客兵團」之姿獲得勝選，自此連任至今已經擔任過四屆議員，資歷豐富。巧合的是，民進黨台北市市議員許淑華與國民黨南投市長候選人許淑華同名同姓，兩人外型都很亮眼，同時也是政壇女戰將。因為同名同姓也鬧了一些笑話，民進黨許淑華說過，曾經有國民黨支持者跑過來感謝她，「謝謝妳救我們國民黨」，讓許淑華只能尷尬澄清自己是民進黨台北市議員。其實許淑華曾挑戰過立委選舉，但不敵現任立委費鴻泰，無緣進軍國會。近期網路聲量高點則是英女王逝世事件，因為當時台北市議員許淑華留言「祈禱英國女王身體健康，一切平安」，不少網友氣炸，灌爆許淑華的臉書粉專。

No.3 秦慧珠

國民黨台北市議員秦慧珠近三個月聲量最高點，就在8月31日登記參選日。當日陳時中登記前於選委會門口舉辦記者會，門口全被堵住，因此警察請秦慧珠從兩側「無障礙坡道」進入，秦慧珠一邊從無障礙坡道進入台北市選委會，一邊批評陳時中還沒當上市長就耍特權擋住大門，事後並表示自己受到屈辱，並認為信義分局執法失當，每位候選人權益都是平等的，警方應該要規劃好動線與空間配置，對此，陳時中也回應，希望大家保持風範，同時也表示秦慧珠議員不需要有這樣的感覺，身障通道是社會文明進步的一個象徵。兩人一來一往隔空喊話，創造不少網路討論。秦慧珠自1989年開始擔任台北市議員，前後將近20年，曾在1998年挑戰參選立委成功，並順利連任；2004年立委三連霸失利後，2010年回鍋選台北市第三選區（松山、信義）市議員，期間一度加入親民黨後再回到國民黨。延伸閱讀：這美編不得了！秦慧珠大頭貼讓網友驚呆 她PO照佐證以前就美

No.2 王世堅

「頭號柯黑」王世堅可以說是擁有全國知名度的台北市議員，質詢時經常秀出「禮物」贈送給台北市長柯文哲，不僅自創話題，更讓質詢受到關注。根據《網路溫度計》相愛相殺八年 王世堅送給柯文哲十大熱門禮物！今年7月統計調查，近三年王世堅送給柯文哲的禮物網路聲量排行榜，一件印有柯文哲肖像，上面寫上「我就爛」的T恤，不僅創下最高聲量，也讓許多網友大讚王世堅有創意。另外，王世堅個人近三個月最熱門話題，則是總統蔡英文下令挺林智堅，但王世堅看法大逆風，直言表示「不能是非不明、黑白顛倒」，而王世堅的這番話也讓他被出征，甚至傳出恐遭黨紀處分，不過，也有不少網友大讚王世堅真男人。王世堅早在1998年就代表民進黨參選台北市第四選區市議員，成功當選並連任，2004年也選上立委，但2008年競選連任之際，曾誇下海口，如果國民黨台北市8席全上就要去跳海，最後王世堅在台北第二選區連任失利，而他實現跳海承諾。王世堅2010年再戰市議員，至今已擔任過第8屆、第9屆、第11屆、第12屆以及第13屆，前後共五屆市議員。

No.1 王鴻薇國民黨台北市議員王鴻薇

今年堪稱「女戰神」，從揭發新竹市前市長林智堅中華大學碩士論文疑涉抄襲；再到資深媒體人周玉蔻公布1999年蔣孝嚴晶華酒店緋聞案女主角，引來前中國小姐張淑娟決定提告誹謗，到了按鈴申告當日，周玉蔻的不請自來，讓王鴻薇與周玉蔻兩人在台北地檢署前互嗆十分鐘。光是這兩起事件，就讓王薇鴻網路聲量爆增。在《網路溫度計》口碑聲量排行，在台北市議員分類中，僅次於同黨議員徐巧芯排行第二名。王鴻薇隸屬台北市第三選區（松山、信義），從政前為報社記者，2006年首次代表新黨參選，外型佳，又是專業女刺客的身分相當加分，讓王鴻薇順利當選台北市議員並連任。到了2013年王鴻薇決定離開新黨，於是向國民黨台北市黨部提出，恢復黨籍申請重返國民黨，在選區不變的情況下，王鴻薇從第10屆到第13屆連任四屆，並持續挑戰五連勝。