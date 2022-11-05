面對氣候變遷加劇，企業除了加速節能減碳的腳步，也需要增加面對氣候災難時的韌性，確保供應鏈不斷鏈，因此，遠傳(4904)舉辦年度供應商大會，透過線上及線下並行的模式，邀請佔遠傳採購金額前300大供應商一同參與，總經理井琪更親自出席，頒獎表揚永續績效優良的15家廠商。

井琪出席供應商大會時表示，因應全球淨零趨勢，遠傳秉持環境永續的責任，除推動多年綠色採購，更在今年通過「ISO 20400 永續採購指南」(Sustainable Procurement-Guidance)第三方查證機構之驗證，為全台首家取得認證的電信業者，並編制首本永續採購報告書，將ESG指標納入採購流程，使採購目標能與組織目標一致。

今年共有15家供應商從遠傳ESG供應商評鑑結果脫穎而出，包括榮獲「企業社會責任評鑑－永續楷模獎」的宏碁資訊、台灣諾基亞、台灣愛立信、精誠資訊、台達電；獲得「企業社會責任評鑑－永續精進獎」的承暉資訊、益普索、樂清服務；「供應商年度評鑑－成果卓越獎」由博采科技、台達電(2308)、優是數位、台灣達利思、台灣迅聯獲得；「供應商年度評鑑－成果精進獎」則由欣悅系統、啟迪國際、經貿聯網獲獎。

會中也安排了國內外永續趨勢分享、永續審查結果分析、SBT（科學基礎減量目標）與淨零趨勢、職安衛暨誠信經營分享等四場線上講座，增進供應商夥伴的永續知能。此外，遠傳自2016 年起每年安排ESG 實地訪查，確保供應商在日常營運中具體落實對於永續發展的承諾，2021年為因應COVID-19 ，改為線上及實地訪查兩種方式，共完成74家。