高端保住EUA，外界質疑為台北市長候選人陳時中解套。國民黨黨主席朱立倫今（5）日南下高雄輔選時痛批，民進黨的「司馬昭之心，路人皆知」，用這樣方式並沒有辦法幫陳時中解套，更引用前總統陳水扁日前說的「踏著1萬具的屍體想參選市長」。

台北市長辯論會前，14位專家學者全數通過下，核准延續高端疫苗EUA，甚至更稱全台接種疫苗大數據分析，得到「保護力更優於莫德納」結論，引發外界質疑在幫陳時中解套。

朱立倫今直批，民進黨的司馬昭之心，路人皆知，高端已經造成這麼多人的困擾，至少很多人認為打高端等於白打，還要重打，打高端又不能出國，高端到底有效、沒效，高端到底怎麼通過的，中間太多黑幕。

朱立倫怒斥，高端公布一些數據不代表民眾就放心、安心，套一句阿扁講過的話「陳時中踏著1萬具的屍體想參選市長」，不要說台北市民，全台灣人大概也無法接受，民進黨用這樣方式，並沒有辦法幫陳時中解套。

朱立倫強調，如果大家是「白打」的話，就算高端免費大家也不要打啊，更何況高端1劑還要800多元，到底有效、沒效才是關鍵重點，為什麼打了不能出國？去日本還要做PCR？打了高端還要重打？