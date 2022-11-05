偶像劇《台北女子圖鑑》自播出起就話題不斷，精神科醫師沈政男表示，這部片其實點出了「11種不能嫁的男人」，每一集都是現在的都會年輕女孩，很有可能會面臨的愛情局面或考驗，透過一集一集的故事，讓女主形塑出自己的愛情觀、自我成長。貼文引起網友討論，不少人茅塞頓開說，終於看懂了。

沈政男昨在臉書發文說，大家看《台北女子圖鑑》了嗎？這部影集共11集，目前已播8集，他認為這部片很好，每集都用不到50分鐘的時間，描述女主角和陌生男子相識相戀，發生性關性、同居，然後突然感悟「他不適合我」，最後結束一段愛情的過程。

沈政男表示，整個影集全面關照類似女主年紀的都會女子，雖然因篇幅而沒有太多空間慢慢經營情緒，但整體流暢自然，也點出「11種不能嫁的男人」，雖然目前只播了8集，但他預估即使到最後一集，女主的愛情還是不會修成正果，最後會以分手收場。

沈政男指出，第1集是貧賤夫妻；第2集是花心男子；第3集是速食愛情；第4集是職場愛情；第5集是當人小三；第6集是嫁入豪門；第7集是不生小孩；第8集則是年齡差距。每一集不都是當今都會年輕女子可能面臨的愛情局面或考驗嗎？

沈政男坦言，短短11集裡面，女主對每個曾經發生過關係的男人，出現了看法上的轉折，以及慢慢形成自己的愛情觀，變得開放、有彈性、可以自我反省與學習成長，而不是固守傳統、盲目跟隨新潮流的狀況，令人讚嘆。

貼文引起網友討論，「沒錯，男女關係，大概不出這幾種類型」、「女子隨著年齡增長，會碰到很多段感情，但每一段都不是那麼適合，看到您寫的這篇，才發現果然是11種不能嫁的男人」、「片名可能錯了，應該是台北男子圖鑑」。