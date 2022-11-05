世界首富馬斯克（Elon Musk）入主推特之後的未來尚不得而知，許多推特員工卻已經知道他們失業的未來，包括數位道德專家、人權律師、網管人員和工程師紛紛推文說「再見」。

「舊金山紀事報」今天指出，這波裁員規模令人震驚，馬斯克有可能裁掉推特原有7500名員工中的75%。

整個部門幾乎被砍光的是專職「機器學習的道德規範、透明與問責」的團隊，該團隊去年發表研究指出，推特的演算法偏袒放大右翼內容的聲量。

該部門主管周德里（Rumman Chowdhury）昨晚發現她無法登錄工作的電郵信箱，她貼出截圖，酸酸地寫道「開始（裁員）了嗎？快樂解僱夜」。另有工程師推文提到該團隊已經解散。

推特的安全與誠信部門主管羅思（Yoel Roth）推文，其部門有15%員工需走人，不過推特逾2000名「內容管理者」的工作不受影響。羅思在推文中也證實，推特已解僱50%的員工。

根據舊金山主管機關的新聞稿，推特事先向市政府通知裁員的消息，截至明年1月4日，舊金山辦公室有784名員工將受到波及。依照加州的規定，像推特這樣的公司規模，裁員50人以上必須事先通知，否則企業將會遭到懲處。美媒報導，已經有被解僱推特員工提起法律訴訟。

針對大規模裁員之舉，馬斯克今天的推文說，推特「每天損失逾400萬美元，別無選擇，離開的人都獲得3個月遣散費，比法律規定還多50%」。

推特和馬斯克在今年4月達成最初收購協議，後又峰迴路轉，馬斯克認為「買貴了」試圖退出而陷入法律爭議，最終在10月4日以原價440億美元完成收購。

好幾年前離職的一名推特員工寫道，裁員是4月起就能預期的事，除了大規模裁員惱人，推特平台失去應有的方向令人不安。

包括德國車商奧迪（Audi）和美國食品巨頭通用磨坊公司（General Mills Inc.）等今天暫停了在推特的廣告業務。

距離8日美國期中選舉僅剩倒數幾天，避免錯誤消息和假新聞的傳播刻不容緩，這也是全民檢視馬斯克如何在推特實現言論自由願景的時機。