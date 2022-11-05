新北警方日前破獲求職詐騙凌虐案，在淡水救出26人後，又從桃園中壢一處據點再度救出32人，恐怖虐囚事件震驚社會。對此，國民黨桃園市長候選人張善政表示，這起台版柬埔寨事件令他非常難過，承諾未來上任後要特別加強警力關注並稽查類似事件，也喊話蔡英文總統、行政院長蘇貞昌多花點時間關注治安。

對於這起恐怖虐囚案，張善政聽聞後難過表示，這是台灣版的柬埔寨事件，將來當選以後會特別加強警力，關注並稽查類似事件。他也呼籲蔡英文與蘇貞昌，不要把時間都花在選舉行程上，應多花點時間關注治安問題。

此外，針對桃園市長鄭文燦經濟黨合照爭議，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬昨稱是2種不同情況，張善政直言「他又在雙標了」，質疑鄭文燦與經濟黨主席張采明合照就可以是禮貌，他拿顧問聘書就不是禮貌？

張善政說，大眾關注的是鄭運鵬在中國大陸做生意，到底與對岸幾個電信公司有什麼樣的互動或瓜葛，還有蘇貞昌的女兒在桃園包工程，結果工程品質出問題，可見桃市圖一直沒辦法開幕，質疑民進黨始終都雙標迴避市民關心的問題。