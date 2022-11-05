高端疫苗爭議延燒，國民黨今召開記者會，再次呼籲政府公開透明，應公開會議紀錄、專家名單。指揮官王必勝對此回應，昨天已經說了會把會議紀錄公開，他也重申3遍「會議記錄會上網、會議記錄會上網、會議記錄會上網」，表示自己很無奈，呼籲外界「總是要給我們整理一下」。至於專家名單，已實現詢問過，絕大多數專家都不願公開，他呼籲不要因為一時政治操作，把專家嚇跑。

面對國民黨訴求，王必勝今早受訪表示，昨天記者會已經說明清楚，不曉得國民黨是否沒有接收到這些訊息，「我需要說3次，還是你們（媒體）幫我寫3次？會議記錄會上網、會議記錄會上網、會議記錄會上網」。

王必勝坦言自己覺得很無奈，「總是要給我們整理一下嘛」。至於專家名單，他強調，法律這沒有規定說要公布，他們事前問過委員，絕大多數都說不願意公開，既然沒有規定，就是尊重委員意願。

「要讓專家被騷擾、肉搜，誰願意這樣？ 」。王必勝表示，國家的專業要靠專家建立，專家沒有興趣介入政治鬥爭，為什麼一定要讓他們接受政治紛擾？不論是誰執政，都還是需要靠專家，呼籲不要因為一時的政治操作，把專家嚇跑。

王必勝表示，3日的會議不是例行的會議，沒有規定說必須公開，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）名單之所以公開，是「ACIP委員願意就OK」。至於直播，也可以討論未來要不要直播，只是會議內容牽涉專業，也須考量多少民眾能理解。這些審查過程的內容，直播的意義在哪裡，需要深思，透明公開很好，但也要設想各種狀況，這都可以事先講清楚。