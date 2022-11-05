國民黨桃園市長候選人張善政（左三）今披上樂天桃猿隊球衣跑行程。（蔡明亘攝）

中職總冠軍賽台灣大賽開打，今年由桃園樂天桃猿與台中中信兄弟爭冠，國民黨桃園市候選人張善政今早跑行程時，披上樂天桃猿隊球衣。張善政透露，他與台中市長盧秀燕有個約定，若哪一方贏了，對方就要到對方的城市去「當1天分身」幫跑選舉行程，他也在現場向民眾喊話，一起幫樂天桃猿打氣，在冠軍賽一路獲勝。

台灣大賽傍晚將在樂天桃園棒球場開打，全年度戰績第一名、上半季冠軍樂天桃猿隊，坐鎮主場迎戰下半季冠軍中信兄弟隊。樂天桃猿公布台灣大賽前2戰預售情形，2場主場賽事都吸引破萬民眾入場，除創造桃園球場跨季連續19場觀眾人數破萬紀錄，也代表樂天桃猿隊在桃園市民心中的地位。

張善政今早出席活動時，特別換上樂天桃猿隊球衣，他表示，中華職棒冠軍賽開打，2支球隊分別是台中中信兄弟和桃園樂天桃猿，他與盧秀燕已講好，若哪一方贏了，對方就要到對方城市去當1天分身，幫忙跑選舉行程。

張善政說，今穿上這件球衣，也要特別提醒桃園市民，晚上總冠軍賽開打，一起關注桃園的棒球隊，盼透過大家的關注和集氣，讓桃猿隊在冠軍賽一路獲勝。

對手民進黨桃園市長候選人鄭運鵬預計今晚將出席球賽，被問及是否也會進場看球？張善政回應，選舉行程非常滿，若到現場看球結果提早離開，對球隊和球迷都是不尊重的作法，會持續關注球賽進展，選舉結束後要另找時間全程參加。