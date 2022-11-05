民進黨苗栗縣長候選人徐定禎，昨（4）日舉辦「逆風前行72變」青年音樂會。徐表示，不論改革多麼逆風，青年總是堅持社會進步的動力；年底選戰不只是地方大選，除了要選出縣市長、民代，也不能忘記還有18歲公民權公投，呼籲年底18歲公民權複決，大家一起秉持「不同世代都要共榮共好」的理念，為了台灣、為了下一代的未來，踴躍投下同意票。

徐定禎昨日在臉書發文表示，他們特別舉辦了「逆風前行72變」青年音樂會，力挺18歲公民權 青年站出來一起翻轉苗栗。當天晚上的風很大也很冷，但在苗栗車站旁集結了關心台灣未來、關心青年未來的夥伴們，讓這個夜晚格外熱血且團結，大家北中南全台大集結，共同為青年發聲，翻轉苗栗、改寫苗栗歷史，更要讓台灣的民主持續推進。

徐定禎指出，不論改革多麼逆風，青年總是堅持社會進步的動力。年底選戰不只是地方大選，除了要選出縣市長、民代，也不能忘記還有18歲公民權公投。年輕人能利用新工具、新思維處理事情，18歲公民權代表整個社會信任提升，人們看到年輕人可以有熱情、有策略，能提出成熟的論述，希望青年參與公共事務推動更多改變與進步。

不僅如此，徐定禎強調，昨晚現場也來了許多長輩、以及帶著孩子前來的年輕家長，看到跨世代、跨年紀的鄉親朋友們，都為了公投案站出來表示支持。年底18歲公民權複決，大家一起為了台灣、為了下一代的未來，踴躍投下同意票，不同世代都要共榮共好。