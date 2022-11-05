黃明志〈Ya Gamila〉MV特地飛到卡達爾取景。（亞洲通文創提供）

黃明志〈Ya Gamila〉MV特地飛到卡達爾取景。（亞洲通文創提供）

大馬歌手黃明志最新單曲〈Ya Gamila〉（中文譯：我的美人）是為世界盃製作的主題曲，MV特地飛到世界盃的主辦地卡達爾取景，該曲講述對3位美人的追求而獲得美人的青睞，黃明志在MV裡於卡達爾一級世界文化遺產地祖巴拉堡壘泡妞、盧塞爾體育館前踢足球、酷似羅馬競技場的杜哈卡塔拉文化村與美女熱舞、在波斯灣旁的沙漠騎駱駝，宛如中東王子。

黃明志首次用阿拉伯語演唱，〈Ya Gamila〉也是他的撩妹大全，因曲子裡有很多撩妹用語，包括歌詞「你就像沙漠中綻放的國花我像是迷失的羚羊找到了你」、「寶貝你就像相機，讓我一見你就笑」，黃明志說：「這首新歌除了是為世界盃所製作的新歌主題曲之外，為了追到中東的美女特地打扮成中東富豪，家裡有礦有油田的那種感覺，並用歌詞中的土味情話一步步把3位女孩追到手。」

首次來到中東卡達爾，食物融合世界各國口味，團隊入境隨俗吃得開心，唯獨天氣又乾又悶熱讓工作團隊叫苦連天。此外，黃明志抵達當地才發現這個國家似乎還沒「準備」好迎接世界盃，無論交通、建築設施都未設置完善，且當地人生活戰戰兢兢，管制也非常嚴格，黃明志團隊此行即便在遊客地點拍照也會被趕，甚至與當地警衛發生口角差點大打出手，好在黃明志冷靜後認為小命要緊，才避免危險情況發生。