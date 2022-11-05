一名女網友說丈夫對A片成癮，2人結婚後3年沒了性生活，丈夫卻染上性病，還解釋只是體質問題，後來她守了7年活寡受不了，偷翻丈夫手機發現有大量性愛影像，丈夫才坦承參加「特殊論壇」找人拍照錄影滿足「特殊需求」，她才驚覺丈夫把A片情節幻想成真實，才無法在她身上滿足慾望，最後崩潰決定離婚。

該女網友在臉書「靠北婚姻2.0」發文，她與丈夫結婚前就知道對方儲存大量色情片和女優寫真照，丈夫說只是拿來應酬認識朋友，結婚3年後幾乎沒有性生活，丈夫卻稱因為體質關係、碰到髒東西，因此染上性病，她天真地相信，治療期間沒有行房，但丈夫痊癒後又以退化性關節炎、髖骨會痛為由婉拒邀約。

該女網友過近7年無性生活，決定偷翻丈夫手機，發現有大量影片及裸露寫真，丈夫最後坦承參加特殊論譠，付錢到一對一工作室滿足「需求」，先前也是因此染性病；她得知真相後決定離婚，丈夫哭著求她原諒，但她認為丈夫因為愛看A片，導致對於性愛有著不切實際的幻想，才無法從她得到滿足，進而在外尋找。

其他網友留言「如果沒小孩的牽累，是趕快離，會嫖的不缺年輕的，自己賺自已花」、「直接下一位，當然離婚的條件先談好，男人都覺得他們『外找』是正常的」、「真的愛你的人不會做出會失去你的事情」、「雙方都有病，男方有性病，女方心理也有病，一個寧缺勿濫，一個軟爛心腸」、「得性病可以原諒的話；未來就繼續接受他會再發生」。