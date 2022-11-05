八德區人口已將近20萬人，且人口還在不斷成長中，對比雙北各人口超過20萬的行政區的醫療資源，不要說區域醫院、連一般醫院都完全沒有規劃，總算在緊盯八德醫院進度將近四年後，八德長榮醫院終於動工，但八德市民的醫療權益仍然非常不足，朱珍瑤議員將持續努力落實八德醫療平權。

朱珍瑤表示，自己是護理背景，從上任後第一次總質詢就當面詢問市長桃園八德醫院的規劃，市長2019年在議會親口允諾已經核准長榮八德醫院籌設，事實證明過了3年多才正式動土。這3年雖然院方進行醫療法人名稱變更登記，但沒有調整內容光名稱變更桃園市政府一審就是拖三年，這樣的效率明顯罔顧八德人的就醫權利。

朱珍瑤議員表示，市府如果真的重視八德市民的醫療平權，除了加速更名審查外就更應該在審查時同步協助長榮醫院進行動工前各項準備，待市府醫審會更名確認後就可以立即動工，但直到今年9月底總質詢時自己提出公文「提醒」市府才開始積極整合，這一拖又是整整將近兩個月的時間。

朱珍瑤說，八德長榮醫院終於有了眉目，但是長期以來因為醫療責任區與行政區劃分不一的矛盾仍讓八德市民飽受醫療資源不足之苦，未來除了持續爭取八德醫療平權外，八德有非常高比例的新生兒人口，也將持續爭取八桃園首座兒童醫院坐落在八德，讓八德的小孩就近就有高品質的兒童專屬醫院，遇到緊急狀況家長也不用再半夜驅車前往台北台大、馬偕、林口長庚或剛營運的新竹市立兒童醫院，提升八德市民的醫療平權。