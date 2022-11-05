大陸娛樂圈人才濟濟，不少新人憑藉著一部劇便火爆全網。然而，也有不少演員們因久未出現在螢幕上而淡出人們視線外。對此，陸網上就有業內人士評價現在活躍的諸多演員們，揭露他們的特色以及持續活躍的方法，短短時間內，便在熱搜上佔據一席之地。

同屬於95花演員的白鹿、趙露思、虞書欣就被業內人士拿來當例子。過去白鹿先以網紅出名，後被邀請拍攝電影、電視劇，她和任嘉倫主演《周生如故》更是評為年度虐心劇。多場哭戲中的表現，演技受到肯定。

同樣身為95小花的白鹿，過往在戲劇上的表現備受肯定。（圖／翻攝自白鹿微博）

此外，虞書欣在多部劇中的表現被粉絲評為「百變小欣」，指出她能駕馭多樣的風格與造型。不過，《蒼蘭訣》播畢後，新劇《兩個人的小森林》卻因劇情混亂，副cp搶戲等諸多問題，無法讓虞書欣再創佳績，相當可惜。

而同被網友認為也屬於甜美系小花的趙露思，則被業內認為是另一種類型。過去趙露思除了《傳聞中的陳芊芊》、《一不小心撿到愛》等劇中飾演可愛系女主外，也曾在《且試天下》、《胡同》等劇中，以英氣面貌獲得不錯迴響。惟甜寵系女主的標籤還是屬於趙露思的優勢，在新劇《偷偷藏不住》流傳出的拍攝照片中，可見到網友稱讚趙露思還是適合這種風格。

然而，多樣化的戲路，是一個演員容易被注目的優勢。不少演員們透過改變造型、氣質以拓寬自身的戲路，以免被新人掩蓋住光芒，也有演員們轉型當網紅，在各大社群平台中以直播主的身份另闢一番天地。

另外，過去在各大當紅人氣小花的競爭層出不窮，粉絲們也紛紛支持自己喜愛的對象。近日接連出現的有關於女星的熱搜詞條，不論是新劇熱播中的虞書欣、抑或是前陣子時常釋出新劇預告的趙露思，粉絲間都常為此爭論，就有網友質疑此種故意將三人放在一起的比較，是為了引戰，呼籲粉絲們專注自家就好。