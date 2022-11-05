新竹市立馬偕兒童醫院5日舉辦「2022兒童友善醫療國際研討會」，代理市長陳章賢表示，以兒童為主體的醫療意識崛起，政府及民間單位也十分重視，尤其孩子並非成人的「縮小版」，身體狀況及心靈需求皆不同，需要量身打造兒童醫療照護團隊，協助孩子們用更正向的態度面對疾病。

新竹市是兒童城市，孩童佔人口比例高，但兒童醫療資源卻相對不足，市府推動兒童醫院興建，克服重重困難，於今年10月底正式營運，是第1座地方政府以BOT籌建的兒童醫院，也是竹竹苗地區第1座兒童醫院，提供一條龍的婦幼醫療服務。

市府指出，這次的兒童友善醫療國際研討會，由市府攜手新竹市立馬偕兒童醫院及瑞信兒童醫療基金會，以推廣兒童友善醫療理念為目標，並倡議友善醫療照護對孩子身心健康的重要性。

5日的國際研討會上，國內外兒童醫療權威包括兒童友善醫療輔導師李冠葳、加拿大多倫多Sickkids兒童醫院藝術治療師、音樂治療師，藝術治療師江芊玥、藝術治療師劉家妤、音樂治療師林佩昕及音樂治療師黃堉芳等皆出席。

與會者針對兒童醫療輔導、藝術與音樂治療等議題，開啟專家對話，盼以新竹市立馬偕兒童醫院作為平台，推廣全國兒童友善醫療，提供國內生病兒童更友善之醫療環境，讓各領域專業一起為兒童醫療照護努力。

瑞信兒童醫療基金會執行長、台大兒童醫院兒童胸腔加護科主任呂立說，這次國際研討會邀請國內外的相關領域的專家學者，以兒童醫療輔導、藝術治療與音樂治療為題，共同分享臨床經驗與個案故事，透過國內外第一線兒童友善醫療服務人員的經驗交流，讓與會學員充分了解兒童友善醫療的世界趨勢，以及國內發展現況。

市府衛生局表示，友善醫療不僅讓孩子不恐懼，也創造病童、家長及醫護人員三贏，桃竹竹苗四縣市從2021年起持續推動兒童友善醫療機制，輔導醫療院所在地化發展以家庭為中心的友善就醫流程與環境，今年累計超過17萬兒童人次受惠。