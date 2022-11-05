《全明星運動會》自開播以來收視屢創新高，第四季更是找來前美國職棒投手郭泓志加盟，組成第三隊「黃隊」，而他率領的隊伍也不負眾望，目前獎盃數為三隊最多暫時領先，不過卻驚傳隊內女將林玉書退賽。

《全明星》黃隊女將林玉書，在測試賽事表現相當亮眼，百米以14秒80的成績打破《全明星》女子組紀錄，而在其他項目中測試排名也多數維持在前三，因此被黃隊領隊郭泓志相中。

不過，在近日播出集數中，林玉書上場次數明顯減少，也有許多網友發現，黃隊隊員在社群上發出的練習日常貼文及限時動態中，也鮮少看到她的身影，然而，根據《yahoo!新聞》報導，已經向三立證實林玉書將下車《全明星》，令人震驚不已，但未說明原因。

事實上，沒多久前藍隊吳珝陽因練習時，與隊友許得偉發生碰撞，導致骨裂需休養數月，因而退賽加入涂善存遞補參賽，之後製作單位也開記者會宣布，季中後將各隊將再加入新血，分別為曹佑寧、潘君侖及敖犬，希望為各隊增添戰力，正當粉絲期待之時，卻又傳出林玉書退出消息，令然感到相當震驚與可惜。