「2022清水馬拉松嘉年華會」5日清晨登場，由台中市議長張清照等人鳴槍，號召超過2000名來自全台跑者體驗海線路跑。（台中市運動局提供／陳淑娥台中傳真）

「2022清水馬拉松嘉年華會」5日清晨登場，超過2000名來自全台跑者體驗海線路跑。（台中市運動局提供／陳淑娥台中傳真）

「2022清水馬拉松嘉年華會」5日清晨登場，由台中市議長張清照等人鳴槍，號召超過2000名來自全台跑者體驗海線路跑，大家從清水紫雲巖開跑，途經高美溼地、鰲峰山公園、牛罵頭文化園區等台中知名美景，參賽最年長跑者79歲，最小僅2歲，不少是全家人扶老攜幼參加，一起為健康而跑。

「清水馬拉松嘉年華會」由熱愛跑步的前台中市議長張清堂發起，他也是現任議長張清照的二哥；從2016年舉辦至今，僅去年因疫情停辦一次，至今已第6屆。運動局長李昱叡感謝主辦單位歷年大力推動路跑、馬拉松等運動，帶動城市運動風氣，促進市民身體健康，也為參賽者加油打氣，期許一起跑出健康活力。

議長張清照與他二哥前議長張清堂也參賽，與大家一起在晨光中起跑；張清照說，身為台中市體育總會理事長，大力推動「全民運動」，馬拉松跑步有助增加肺活動與肌力，他自己也親身參與，也希望帶動大家養成運動習慣，培養社會運動風氣。

60歲陳財富參加報名42k全馬，完成他人生的100場馬拉松，跑友組啦啦隊陪跑助陣；清水退休78歲莊惠銘老當益壯參賽；還有清水國小學童組隊參加，也有人帶著愛犬、或戴國旗帽，也有變裝參賽。

運動局表示，今日路跑活動號召逾2000名來自全台各地的跑者從清水紫雲巖出發，分為42公里全馬、21公里半馬、12公里競賽組、4公里健康路跑組等組別，沿途行經高美溼地、鰲峰山公園、牛罵頭文化園區等台中知名景點，讓參與者體驗海線路跑的美景與樂趣。

今日活動現場，台中市體育總會理事長兼市議會議長張清照、前議長張清堂、運動局長李昱叡、紫雲巖管委會主委吳勝隆、清水區長蔡慶生、龍井區長戴燕如、清水區農會總幹事顏秋月等均到場為選手加油打氣。