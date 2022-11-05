年底不僅有百貨周年慶，更有電商最大檔、下殺最兇的雙11購物節，不少消費者已經習慣把每年心目中的購物清單，留待雙11的時候一次購買，特別是平常高單價、捨不得入手的3C、家電商品，都會趁著雙11各大品牌與電商聯合下殺的時候入手，因此此次就由各大電商平台親自推薦一系列平常就深受消費者喜愛，而本檔雙11必入手的下殺3C、家電商品，讓消費者一次趁機購買心頭好。

蝦皮購物就觀察到近兩周臨近雙11時，手機、家電等關鍵字較上月同期飆升3倍，主打高單價強品的「10.25商城狂購節」就已經創下較平日近5倍買氣，隨著雙11活動開跑，蝦皮購物也鎖定消費者平時捨不得下手的3C家電商品，包括智能吸塵器、高級電視、最夯手機或是電競商品，祭出商城85、87折券，通通優惠折上折，像此次就推出雙11當天搭配商城券，Dyson V12 Absolute Extra 輕量吸塵器獨家雙電池組，就享特惠價折上折，最低只要1萬7313元即可入手，更加碼回饋1111蝦幣，再限時送吸塵器收納架，50吋的飛利浦4K android聯網液晶顯示器+視訊盒也是9000元有找，消費者只要調好鬧鐘準備雙11當天搶用券結帳即可。

蝦皮購物推薦Dyson V12 Absolute Extra 輕量吸塵器獨家雙電池組，雙11特惠價1萬9900元，再加碼回饋1111蝦幣，限時送吸塵器收納架，11日當天搭配商城87折券，最低1萬7313元入手。（蝦皮購物提供）