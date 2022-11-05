國民黨台北市長候選人蔣萬安深夜臉書發文，影射超商大夜班店員去年11月因勸說顧客戴口罩反被殺害，當時中央流行疫情指揮中心規定配戴口罩，陳時中競總發言人羅浚晅今質疑，辯論會前夕拿不幸事件做政治操作，扭曲、抹黑成陳時中的錯，不譴責行兇的歹徒，是不是因為蔣萬安近日民調下滑，而自亂陣腳，胡亂攻擊、造謠？

羅浚晅強調，這起往生者不幸事件竟遭蔣萬安作為選舉操作的題材，譴責蔣萬安的選舉奧步。

羅浚晅指出，去年11月的往生者不幸事件，社會大眾都相當遺憾、悲痛，社會能從中學習、獲取經驗與智慧，讓社會更好。

他說，而此不幸事件經過一年，正值其親友懷念這位當事人的重要時刻，蔣萬安竟以此事件進行選舉操作，這不是台灣社會的價值。

羅浚晅敬告蔣萬安，請停止製造社會對立，選舉並非要打敗誰而拿到政權，一場選舉不應該違背人性，請看見市民對社會和諧的期盼，回歸選舉正軌及社會價值，請蔣萬安承擔起一個有格調的政治人物應盡的責任。