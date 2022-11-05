坐在池上大坡池畔釣魚的阿公即將拆除，民眾萬分不捨。（莊哲權攝）

坐在池上大坡池畔釣魚的阿公即將拆除，民眾萬分不捨。（莊哲權攝）

由阿美族藝術家范志明用漂流木堆疊拼接而成的釣魚阿公，獨自坐在池上大坡池畔釣魚2年多，吸引不少旅客造訪，但因風化、溼氣、蟻蛀，已經逐漸腐朽，基於安全考量，即將在近期內拆除，許多民眾都萬分不捨。

水保局台東分局在197線公路辦理縱谷大地藝術季，其中池上鄉大坡池畔，矗立1座約3公尺高的垂釣阿公，阿美族藝術家范志明於2020年利用漂流木的細枝與碎塊拼貼技法，打造在地的釣魚阿公，充分呈現藝術人文與環境的深刻結合，深深擄獲旅客的心。

范志明表示，用自然素材完成的釣魚阿公在長期高溼度的環境下，終究還是沒能扛的住蟲咬白蟻蛀及菌類的侵蝕，雖然很希望能予以修復，但是在結構上已經毀損，基於安全考量，還是遵重水保局的意見，將在近期內拆除。

「是的，獨自坐在池上大坡池畔釣魚的阿公，歷經2年多的日月星辰轉換及風吹雨淋 ，他坐太久了，即將永遠離開不釣了」，范志明在臉書粉專上貼出阿公要拆除的訊息，大家的回應都是一片哀嚎， 希望趕在拆掉前衝一波池上，跟釣魚阿公道別。